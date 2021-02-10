Nubia придумала как охладить Red Magic 6S Pro

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В Nubia Red Magic 6S Pro обещают новации в части системы жидкостного охлаждения

Система жидкостного охлаждения в современных смартфонах стала вещью нужной и неотъемлемой, особенно во флагманах, которые предлагают высокую мощность. Сейчас она крайне необходима, чтобы остудить горячий нрав Snapdragon 888 и Snapdragon 888+. Все это хорошо понимают создатели Nubia Red Magic 6S Pro, поэтому серьезно озаботились тем, чтобы обеспечить эффективный отвод тепла.

Сегодня компания опубликовала тизер, которым возвестила, что новинка предложит систему охлаждения из графена. Сообщается, что это материал аналогичный тому, который используется в аэрокосмической отрасли. Система жидкостного охлаждения будет работать в паре с мощным вентилятором. В итоге Nubia всерьез рассчитывает на то, что удастся добиться идеального температурного режима внутри Red Magic 6S Pro и избежать проблем с перегревом.

Ожидается, что серьезного апгрейда по характеристикам не будет и новинка во многом будет схожа с Nubia Red Magic 6 Pro. Главное усовершенствование — установка Snapdragon 888+, который придет на смену Snapdragon 888. Представить Red Magic 6S Pro должны 6 сентября и тогда мы точно узнаем, какими характеристиками наделили смартфон, а также сколько компания запросит за него.

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Источник: gsmarena