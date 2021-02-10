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Nubia придумала как охладить Red Magic 6S Pro

31.08.2021 539 0

В Nubia Red Magic 6S Pro обещают новации в части системы жидкостного охлаждения

Система жидкостного охлаждения в современных смартфонах стала вещью нужной и неотъемлемой, особенно во флагманах, которые предлагают высокую мощность. Сейчас она крайне необходима, чтобы остудить горячий нрав Snapdragon 888 и Snapdragon 888+. Все это хорошо понимают создатели Nubia Red Magic 6S Pro, поэтому серьезно озаботились тем, чтобы обеспечить эффективный отвод тепла.

 

Nubia придумала как охладить Red Magic 6S Pro – фото 1

 

Сегодня компания опубликовала тизер, которым возвестила, что новинка предложит систему охлаждения из графена. Сообщается, что это материал аналогичный тому, который используется в аэрокосмической отрасли. Система жидкостного охлаждения будет работать в паре с мощным вентилятором. В итоге Nubia всерьез рассчитывает на то, что удастся добиться идеального температурного режима внутри Red Magic 6S Pro и избежать проблем с перегревом.

 

Ожидается, что серьезного апгрейда по характеристикам не будет и новинка во многом будет схожа с Nubia Red Magic 6 Pro. Главное усовершенствование — установка Snapdragon 888+, который придет на смену Snapdragon 888. Представить Red Magic 6S Pro должны 6 сентября и тогда мы точно узнаем, какими характеристиками наделили смартфон, а также сколько компания запросит за него.

 

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Источник: gsmarena

Nubia Red Magic 6S Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 31.08.2021

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Nubia придумала как охладить Red Magic 6S Pro