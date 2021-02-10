Nubia Red Magic 6 выйдет с дисплеем на 165 Гц. Это новый рекорд!

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Nubia Red Magic 6 ставит новый рекорд частоты обновления экрана

Об этом нам сообщил президент бренда еще вчера, но тогда не сообщались конкретные характеристики.

Сегодня стало известно, что геймерский суббренд от ZTE – Nubia выпустить на рынок игровой смартфон с поддержкой частоты обновления экрана в 165 Гц, речь идёт о модели Nubia Red Magic 6. Напомним, что предыдущий рекорд на рынке смартфонов был 144 Гц.

Те, кто переживал про автономность, будут приятно удивлены. В новости указывается , что частота дисплея будет адаптивной, и в зависимости от условий использования может меняться в диапазоне от 6 до 165 Гц.

Кроме того, Nubia Red Magic 6 снабдили усовершенствованной системой активного охлаждения. Активный кулер имеет очень маленький размер, но инженеры попытались компенсировать это высокой частотой его вращения. Утверждается, что кулер может вращаться на скорости до 20 000 об/мин. Помимо этого, был увеличен его размер – с 5 до 9 мм.

Все эти улучшения, по словам компании, смогут понизить температуру процессора Snapdragon 888 на 16 градусов при пиковой нагрузке.

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Модель Nubia Red Magic 6 будет официально презентована четвертого марта.

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Источник: news.mydrivers.com