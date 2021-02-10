Nubia Red Magic 9 Pro и Z60 Ultra Year of the Dragon Limited Edition – лимитированная серия к китайскому Новому году!

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Стильный комплект настоящего геймера

Еще в декабре 2023 года компания Nubia представила свой новый флагманский смартфон под названием Nubia Z60 Ultra. И, зная нашу любовь лимитированных версий смартфонов, выпустила Z60 Ultra Year of the Dragon Limited Edition к празднованию китайского Нового года.

Nubia Red Magic также представила сегодня аналогичную тематическую модель Red Magic 9 Pro.

Коробка с лимитированной версией имеет интересное наполнение, которое отлично подходит к тематике геймерских устройств в великолепном дизайне, связанном с драконами, и включает в себя:

Nubia Z60 Ultra 24GB + 1TB

Магнитный чехол

Зарядный кабель

Адаптер питания

Штифт для извлечения SIM-карты

Магнитная подставка

Самое интересное – это дизайн устройства, ведь телефон поставляется в черном цвете с золотистыми акцентами, хотя смартфон претерпел незначительные изменения, но выглядит очень стильно. Помимо этого, девайс технически аналогичен обычной версии.

USB-кабель и чехол также красного цвета. В то время как подставка, штифт для извлечения SIM-карты и адаптер питания – черного цвета. Nubia не раскрыла цену на эту лимитированную серию. Но сообщила, что она поступит в продажу с 24 января.

Из интересного смартфон имеет превосходные характеристики: 6,8” OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в паре с оперативной памятью LPDDR5x и накопителем UFS 4.0, влагозащита IP68, потрясающую батарею 6000 мАч + 50Мп + 64Мп.

В свою очередь Red Magic 9 Pro имеет 6,8-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Работает на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 8 Gen 3 и графического процессора Adreno 750. Он поддерживает две SIM-карты и имеет набор камер с основной 50-мегапиксельной камерой, 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 16-мегапиксельной камерой. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 6500 мАч с возможностью быстрой зарядки 80 Вт.

Напомним, это не единственная лимитированная серия за последнее время, компания OnePlus также планирует выпустить﻿OnePlus Ace 3 Genshin Impact Custom Edition со специальными настройками к одноименной игре уже 28 февраля.





Источник:﻿ weibo



https://andro-news.com/ru/news/oneplus-ace-3-genshin-impact-edition-z-personazhem-keqing-viyde-.html OnePlus Ace 3 Genshin Impact Edition с персонажем Keqing выйдет 28 февраля!( Отм. панель)