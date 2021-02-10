OnePlus Ace 3 Genshin Impact Edition с персонажем Keqing выйдет 28 февраля!

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Новая коллаборация

Производители смартфонов знают, как мы любим специальные версии устройств, поэтому каждый пытается выделиться. И здесь OnePlus собирается выпустить уникальную версию своего смартфона с культовой игрой OnePlus Ace 3 Genshin Impact Custom Edition, который станет доступен 28 февраля в Китае, о чем компания написала на официальном Weibo.

Эта кастомная версия интегрирует элементы популярной игры Genshin Impact, в частности, с персонажем Keqing. Это сотрудничество выходит за рамки обычных изменений дизайна, поскольку OnePlus обещает предоставить как значительное обновление кастомизации, так и улучшенные технические функции специально оптимизированные для игры в Genshin Impact.

В прошлом OnePlus уже сотрудничала с Genshin Impact, чтобы выпустить ограниченную серию подарочных коробок, но это новое кастомное издание подразумевает более глубокий редизайн самого телефона.

Напомним, OnePlus Ace 3 также выйдет на мировой рынок 23 января под названием OnePlus 12R вместе с OnePlus 12, но выйдет ли уникальная версия у нас - пока неизвестно.

Источник: Weibo