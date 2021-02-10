Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Nubia Red Magic 9 Pro – живые фото, новые рендеры, официальное видео и анбоксинг

Nubia Red Magic 9 Pro – живые фото, новые рендеры, официальное видео и анбоксинг

16.11.2023 91 0

Смартфон можно полностью рассмотреть, но характеристики известны не все

Известно, что смартфон Nubia Red Magic 9 Pro появится 23 ноября и будет плоским спереди и сзади. Телефон толщиной 8,9 мм получит Snapdragon 8 Gen 3 и RGB-подсветку. Сегодня был раскрыт полный дизайн Red Magic 9 Pro – прямо сейчас доступны живые фото и видео распаковки телефона, а также официальные рендеры.

 

Nubia Red Magic 9 Pro


На задней панели будет установлена тройная камера на 50 МП, переключатель режима будет находиться под круглой клавишей питания с правой стороны. Общий дизайн соответствует привычной эстетике бренда Red Magic.

 

﻿

 


Nubia Red Magic 9 Pro имеет RGB подсветку возле вентиляционного отверстия, недалеко от цифр 09 и в сенсорных боковых кнопках. В основном освещения практически не видно, но это, непременно, элегантно.

 

﻿

 

 

 

Уже пятое поколение Red Magic 9 Pro получит переднюю камеру под дисплеем. Официальная информация должна появиться в ближайшее время, поскольку до официальной презентации осталось восемь дней.

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 16.11.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Nubia Red Magic 9 Pro – живые фото, новые рендеры, официальное видео и анбоксинг