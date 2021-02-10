Nubia Red Magic 9 Pro – живые фото, новые рендеры, официальное видео и анбоксинг

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Смартфон можно полностью рассмотреть, но характеристики известны не все

Известно, что смартфон Nubia Red Magic 9 Pro появится 23 ноября и будет плоским спереди и сзади. Телефон толщиной 8,9 мм получит Snapdragon 8 Gen 3 и RGB-подсветку. Сегодня был раскрыт полный дизайн Red Magic 9 Pro – прямо сейчас доступны живые фото и видео распаковки телефона, а также официальные рендеры.



На задней панели будет установлена тройная камера на 50 МП, переключатель режима будет находиться под круглой клавишей питания с правой стороны. Общий дизайн соответствует привычной эстетике бренда Red Magic.



Nubia Red Magic 9 Pro имеет RGB подсветку возле вентиляционного отверстия, недалеко от цифр 09 и в сенсорных боковых кнопках. В основном освещения практически не видно, но это, непременно, элегантно.

Уже пятое поколение Red Magic 9 Pro получит переднюю камеру под дисплеем. Официальная информация должна появиться в ближайшее время, поскольку до официальной презентации осталось восемь дней.