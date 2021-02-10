Nubia Z30 Pro: фото и характеристики флагмана

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Подэкранную камеру в Nubia Z30 Pro не завезли

Завтра должна состояться презентация Nubia Z30 Pro и в преддверии релиза новинка отправилась получать необходимый сертификат в центре TENAA. Благодаря этому мы можем оценить дизайн новинки и ее характеристики.

Nubia Z30 Pro (номер модели NX667J) получил OLED-дисплей разрешением FullHD+, платформу Snapdragon 888, 6/8/12 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель емкостью 128/256/512 Гб.

Весит смартфон 198 грамм и его габариты составили 161,83х73,1х8,5 мм, а на его тыльной стороне установили четырехкомпонентную камеру, где три датчика одинаковым разрешением 64-мегапикселя, дополняют их перископический сенсор на 8 Мп с поддержкой 5-кратного оптического зума и 10-кратного цифрового. Подэкранную камеру Nubia Z30 Pro не получил, предложили «обычный» селфи-модуль на 16-мегапикселей.

Питает смартфон двухэлементный аккумулятор суммарной емкостью 3970 мАч, но, скорее всего, производитель заявит, что номинальная емкость батарейки составит 4000 мАч. В числе преимуществ Nubia Z30 Pro называют быструю зарядку мощностью 120 Вт (до 100% всего за 15 минут). Поставляться смартфон будет с операционной системой Android 11, поверх которой установят оболочку Nubia UI.

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Источник: gizmochina