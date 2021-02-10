Nubia Z40 Pro будет заряжаться как iPhone 12 и iPhone 13

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MagSafe теперь и в Android-флагмане

Прошло примерно 1,5 года с тех пор, как Apple продемонстрировала новый способ зарядки. На свет появилась зарядка MagSafe. Это магнитная шайба, которая крепится к iPhone сзади и восполняет ресурс батарейки. Подобный вид зарядки является чем-то промежуточным между обычным проводным способом и беспроводным.

Нашлось немало тех, кто воспринял идею в штыки, возможно, поэтому производители Android-смартфонов не торопились перенимать ее. Со временем страсти улеглись, и пользователи постепенно приняли такой способ зарядки. Теперь и лагерь Android готов представить первый флагман, который предложит поддержку беспроводной магнитной зарядки. Им станет Nubia Z40 Pro. Сегодня компания выложила в сеть тизер, который указывает на то, что этот смартфон можно будет заряжать, используя зарядку, аналогичную MagSafe.

На данный момент компания не объявила дату презентации Nubia Z40 Pro, но судя по тому, что промо-кампания уже стартовала, анонс не за горами. Известно, что в качестве аппаратной платформы флагман получит Snapdragon 8 Gen 1. Предложат продвинутую систему охлаждения с использованием аэрокосмических материалов, до 16 Гб оперативки и датчик изображения Sony IMX787. А еще это будет первый смартфон на рынке с 35-мм объективом с апертурой f/1.6 и системой оптической стабилизации изображения.

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Источник: weibo