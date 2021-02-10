Nubia Z40 Pro предстал на пресс-изображениях

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Унаследовал черты Nubia Z30 Pro

Ранее стало известно, что готовится к выходу Nubia Z40 Pro, а его презентацию устроят 25 февраля. Вчера компания продемонстрировала оформление основной камеры флагмана, а сегодня предложила оценить дизайн новинки в целом.

Всерьез менять дизайн своего флагмана в сравнении с предшественником компания не решилась. Новинка выполнена в том же стиле, что и Nubia Z30 Pro, за исключением того, что центральный объектив выделен красной окантовкой и акцентировали внимание, что фокусное расстояние составляет 35 мм. Напомним, что Nubia Z40 Pro станет первым в мире мобильным устройством, получившим датчик изображения Sony IMX787, который дополнят широкой диафрагмой f/1.6 и оптической стабилизацией изображения.

В целом оформление тыльной крышки позволит владельцу Nubia Z40 Pro выделиться на фоне прочей братии. Лицевая панель максимально отвечает актуальным трендам: изогнутая OLED-панель с минимальными рамками и миниатюрный вырез под фронталку по центру. К числу отличительных черт Nubia Z40 Pro стоит отнести топовую платформу Snapdragon 8 Gen 1 и аналог магнитной зарядки MagSafe от Apple.

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Источник: sparronews