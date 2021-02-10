Nubia Z50 Ultra: дисплей без отверстий и топовый процессор дешевле 600$
Nubia Z50 Ultra - топовый смартфон по вкусной цене
В декабре 2022 года Nubia представила Nubia Z50 с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 на борту. Суббренд ZTE представил Nubia Z50 Ultra как свой второй телефон на процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Будучи моделью Ultra, она предлагает улучшенные характеристики по сравнению с Z50.
Аппарат выделяется, прежде всего, своим плоским прямоугольным экраном – здесь установлена панель OLED от BOE. Диагональ экрана составляет 6,8 дюйма, разрешение – 2480 х 1116 пикселей. Частота обновления дисплея составляет 120 Гц, сенсорный слой 960 Гц и ШИМ 1440 Гц, пиковая яркость – 1500 нит. Дисплей включает 100% цветового пространства DCI-P3. Также из интересных фишек это отдельная кнопка для переключения режимов звука, которую можно программировать на другие функции и ИК-пульт управления бытовой техникой.
За счет комбинации кастомного 16-Мп сенсора OmniVision OV16E1Q, новых материалов и особой структуры субпикселей над фронталкой, ZTE удалось увеличить количество поступающего в камеру света на 30%, что положительно сказалось на качестве фото и видео с камеры.
Что касается задней камеры, она оснащена 35-мм 64-мегапиксельным основным модулем Sony IMX787 с поддержкой OIS, 85-мм 64-мегапиксельной перископической зум-камерой с поддержкой OIS и 50-мегапиксельной ультраширокой камерой. Основным камерам помогают кольцевая светодиодная вспышка и многоканальные спектральные датчики.
Аппаратная платформа Nubia Z50 Ultra – это SoC Snapdragon 8 Gen 2, дополненная оперативной памятью LPDDR5X и флэш-памятью UFS 4.0. Емкость аккумулятора составила 5000 мА·ч, он поддерживает зарядку мощностью 80 Вт.
На устройстве предварительно установлена MyOS 13 на базе ОС Android 13, содержащая только восемь приложений, которые нельзя удалить
Nubia Z50 Ultra будет доступен в следующих вариантах:
- 8 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ памяти – 3999 юаней (577$)
- 12 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ памяти – 4299 юаней (620$)
- 12 ГБ оперативной памяти + 512 ГБ памяти – 4699 юаней (678$)
- 16 ГБ оперативной памяти + 1 ТБ памяти – 5999 юаней (866$)
Специальное коллекционное издание Nubia Z50 Ultra Starry Night Collector's Edition, которое поставляется с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти, стоит 4999 юаней (721 доллар). Он поставляется в синем цвете, а дизайн специального издания телефона вдохновлен картиной Винсента Ван Гога «Звездная ночь». Обычный Z50 Ultra доступен в черном и сером цветах. Начало продаж в Китае намечено на 14 марта.
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Источник: gizmochina
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