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Nubia Z50 Ultra: дисплей без отверстий и топовый процессор дешевле 600$

07.03.2023 57 0

Nubia Z50 Ultra - топовый смартфон по вкусной цене

В декабре 2022 года Nubia представила Nubia Z50 с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 на борту. Суббренд ZTE представил Nubia Z50 Ultra как свой второй телефон на процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Будучи моделью Ultra, она предлагает улучшенные характеристики по сравнению с Z50.

 

nubia_z50_ultra

 

Аппарат выделяется, прежде всего, своим плоским прямоугольным экраном – здесь установлена ​​панель OLED от BOE. Диагональ экрана составляет 6,8 дюйма, разрешение – 2480 х 1116 пикселей. Частота обновления дисплея составляет 120 Гц, сенсорный слой 960 Гц и ШИМ 1440 Гц, пиковая яркость – 1500 нит. Дисплей включает 100% цветового пространства DCI-P3. Также из интересных фишек это отдельная кнопка для переключения режимов звука, которую можно программировать на другие функции и ИК-пульт управления бытовой техникой.

 

Nubia-Z50-Ultr-dislay

 

За счет комбинации кастомного 16-Мп сенсора OmniVision OV16E1Q, новых материалов и особой структуры субпикселей над фронталкой, ZTE удалось увеличить количество поступающего в камеру света на 30%, что положительно сказалось на качестве фото и видео с камеры.

 

Что касается задней камеры, она оснащена 35-мм 64-мегапиксельным основным модулем Sony IMX787 с поддержкой OIS, 85-мм 64-мегапиксельной перископической зум-камерой с поддержкой OIS и 50-мегапиксельной ультраширокой камерой. Основным камерам помогают кольцевая светодиодная вспышка и многоканальные спектральные датчики.

 

nubia_z50_ultra

 

Аппаратная платформа Nubia Z50 Ultra – это SoC Snapdragon 8 Gen 2, дополненная оперативной памятью LPDDR5X и флэш-памятью UFS 4.0. Емкость аккумулятора составила 5000 мА·ч, он поддерживает зарядку мощностью 80 Вт.

На устройстве предварительно установлена ​​MyOS 13 на базе ОС Android 13, содержащая только восемь приложений, которые нельзя удалить

Nubia Z50 Ultra будет доступен в следующих вариантах:

 

  • 8 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ памяти – 3999 юаней (577$)
  • 12 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ памяти – 4299 юаней (620$)
  • 12 ГБ оперативной памяти + 512 ГБ памяти – 4699 юаней (678$)
  • 16 ГБ оперативной памяти + 1 ТБ памяти – 5999 юаней (866$)

 

nubia_z50_ultra

 

Специальное коллекционное издание Nubia Z50 Ultra Starry Night Collector's Edition, которое поставляется с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти, стоит 4999 юаней (721 доллар). Он поставляется в синем цвете, а дизайн специального издания телефона вдохновлен картиной Винсента Ван Гога «Звездная ночь». Обычный Z50 Ultra доступен в черном и сером цветах. Начало продаж в Китае намечено на 14 марта.

 

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Источник: gizmochina

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 07.03.2023

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Nubia Z50 Ultra: дисплей без отверстий и топовый процессор дешевле 600$