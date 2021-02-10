Nubia Z50 Ultra – мечта перфекциониста. Безрамочный дисплей без отверстий.

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Фирменная линейка Nubia с подэкранными камерами получит потомка 7 марта

Компания ZTE решила что смартфон Nubia Z50 Ultra заслуживает отдельного мероприятия с анонсом и не привезла его на выставку MWC. Презентация флагмана компании запланирована к утру 7 марта. Но компания засыпала нас таким бешеным количеством промоматериалов, что интриги относительно его характеристик уже не осталось. В этой статье мы собрали все, что мы знаем об этом смартфоне и хотим поделиться этой информацией с вами.

Начать хочу с его основной фишки – экрана. Он имеет огромный 6.8 дюймовый дисплей от BOE с высокой частотой ШИМ 1440 Гц с очень тонкими рамками и подэкранной камерой. В качестве фронталки выступает кастомный 16-Мп сенсор (2,24 мкм в биннинге) с широкой диафрагмой f/2.0, что позволяет захватывать больше света. Разрешение экрана пока неизвестно, но скорее всего при такой диагонали установят 2к матрицу.

Относительно железа здесь нет никаких компромиссов: процессор Snapdragon 8 Gen 2, накопитель стандарта UFS 4.0, оперативная память 12 ГБ LPDDR5x и добротная система охлаждения всего площадью 4,212mm². Доступны первые тесты предпродажного образца в Geekbench и там все более чем хорошо.

Камеры вряд ли смогут нас удивить, но все равно это очень высокий уровень: Основной модуль на 64-Мп Sony IMX787 (1/1,3"), компанию ему составляет 64-Мп перископ (оба из OIS) и 50-Мп сверхширокоугольный модуль.

Смартфон будет представлен в 3 цветах: стандартный белый и черный и лимитированный синий по рисунку на задней крышке. На фотографии можно увидеть переключатель звуковых режимов. В общем модель очень интересна и все будет зависеть от цены и наличия глобальной прошивки.

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Источник: EqualLeaks