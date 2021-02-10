Nubia Z50 Ultra: никогда такого не было и вот опять – китайцы нас обманули

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Вчера компания Nubia официально представила новый смартфон Nubia Z50 Ultra, оснащенный технологией камеры под экраном четвертого поколения. Согласно официальному заявлению, Nubia Z50 Ultra – это первый флагман Ultra в истории Nubia и самый первый смартфон, предлагающий поистине полноэкранный дизайн с крошечной рамкой и без отверстий.

Начнем с хороших новостей: на живом фото верхней части экрана на месте камер нет никаких искажений картинки, как это было в первых смартфонах с подобной технологией. Здесь подэкранная камера реально незаметна и не обращает на себя внимание.

А теперь о плохом: живые фотографии показывают, что на самом деле рамка нового Nubia Z50 Ultra оказалась немного шире, чем на рекламных рендерах. Точные значения не указываются, но вживую он хоть и выглядит очень неплохо, но не так футуристично, как мы ожидали. Китайцы часто грешат тем, что заметно уменьшают рамки устройств на рендерах, но когда это основная фишка смартфона, к которой привлекали максимум внимания, это немного огорчает.

Конечно, реальные рамки достаточно тонкие и даже по сравнению с вдвое дороже Galaxy S23 Ultra не выглядят стыдно, поэтому сильно печалить ZTE за это мы не будем. Фотографии также демонстрируют стандартный комплект поставки, включающий сам смартфон, интересный чехол с усиленными углами, кабель и 80-ваттное зарядное устройство.

Подробные характеристики устройства можно просмотреть в нашем анонсе на сайте .

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