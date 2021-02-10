Обновили рейтинг самых мощных смартфонов

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Qualcomm вновь демонстрирует превосходство своих чипов

Разработчики бенчмарка AnTuTu продолжают подкидывать нам информацию о том, какие Android-смартфоны самые производительные на рынке. В этот раз самых мощных определяли по итогам тестов с 1 по 31 октября 2021 года. И уже по традиции ранжировать самых производительных было решено среди флагманов и отдельно среди устройств среднего класса.

Предсказуемо весь топ-10 среди премиальных устройств заняли модели, обладающие чипами Snapdragon 888+ и Snapdragon 888. Причем места распределились поровну: 5 строчек взяли смартфоны с Snapdragon 888 и столько же модели с Plus-версией этой платформы.

На вершине же таблицы встал Black Shark 4S Pro с результатом 875 902 балла. Вторым идет еще один игровой смартфон — Nubia Red Magic 6S Pro. И на третью позицию поставили iQOO 8 Pro. С четвертого по десятое место разделили между собой Black Shark 4 Pro, Vivo X70 Pro+, Asus ROG Phone 5s, iQOO 8, Meizu 18 Pro, OnePlus 9 Pro и Oppo Find X3 Pro.

В среднем сегменте все куда интереснее и нет однообразия. По сравнению с сентябрьским рейтингом в списке произошли серьезные перестановки и все из-за появления на рынке моделей с Snapdragon 778G. Сразу шесть смартфонов с этим чипом оказались в десятке самых производительных. Этот же процессор вывел в лидеры iQOO 5 и позволил Xiaomi Civi стать третьим. Вклиниться между ними и взять «серебро» смог Xiaomi Mi 11 Lite с Snapdragon 780G.

В топ-5 пробились Honor 50 и Honor 50 Pro, базирующиеся уже на упомянутом процессоре Snapdragon 778G. Шестым стал Oppo Reno6 5G на базе Dimensity 900, отодвинувший на седьмое место Huawei Nova 9 c Snapdragon 778G. Восьмая строчка за Huawei Nova 9 Pro с аналогичным чипом, что и у базовой версии смартфона, на девятом месте оказался Redmi 10X 5G на базе Dimensity 820 и замкнул топ-10 самых мощных среди устройств среднего класса Huawei Nova 8 с Kirin 985.

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Источник: antutu