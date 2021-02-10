Обновленный Xiaomi Mi 10 с Snapdragon 870 засветился на тестах в GeeckBench

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Смог ли Snapdragon 870﻿ сделать Xiaomi Mi 10﻿ лучше?

В сети уже всплывала информация о том, что нас ждет обновленная модель Xiaomi Mi 10. Когда мы получили изображения с сертификации TENAA, то не осталось сомнений, что данная модель будет скоро обновлена и выйдет на рынок. Руководство компании Xiaomi очень положительно отзываются о модели и её продажах, поэтому было принято решение актуализировать модель.

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Напомним, что главным обновлением стал процессор, который сменили на свежий Snapdragon 870. Также заменили блок основных камер, который «перекочевал» с модели Xiaomi Mi 10 Ultra. Все остальное решили оставить на своих местах, так как это прошлогодний флагман и он еще вполне актуален.

Сегодня в сеть попали результаты синтетических тестов обновленного Xiaomi Mi 10 на новом процессоре Snapdragon 870. В приложении Geeckbench 5 новинка набрала 1021 балл в однопоточном тесте и 3443 балла в многопоточном. Для сравнения – версия Xiaomi Mi 10 за 2020 год, с прошлогодним Snapdragon 865 имеет показатели ниже – 914 баллов и 3388 балла соответственно.

Моральный рубеж в 1000 баллов при одноядерном тесте пройден, а прирост в этом плане составил 10%. Предварительно можно сделать вывод, что действительно у компании получилось сделать лёгкий апдейт, который актуализировал смартфон на рынке.

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Ключевым фактором, который повлияет на популярность обновленного Xiaomi Mi 10 мы считаем цену. Приятная цена действительно может продлить телефону жизнь на современном рынке. Ждем анонса смартфона и обновленных цен на него.

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Источник: gizmochina.com﻿