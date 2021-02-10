Xiaomi ткнула носом Realme

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Xiaomi просит Realme не приписывать себе ее заслуги

Сегодня разрешение камеры — одна из главных характеристик, которая «продает» смартфон. Целые презентации новинок держаться на том, что производитель хвалит их камеры и неизменно в числе достоинств выделяет количество мегапикселей.

Буквально пару дней назад Realme с большим пафосом анонсировала переход на 108 Мп камеры. Первенцем станет Realme 8 Pro, релиз которого ждем в ближайшее время. На фоне всей этой «истерии» с переходом на новый уровень разрешения камеры, генеральный директор Realme Мадхав Шет опубликовал пост в Twitter, в котором заявил: «от выпуска первого в мире смартфона с камерой на 64 Мп до широкого применения датчика Sony на 64 Мп, Realme была пионером в области технологий камеры и будет продолжать это делать».

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Прозвучало так, что именно Realme первой представила смартфон с 64 Мп камерой. На то, что это не соответствует действительности и компания примерила на себя несуществующие лавры, напомнил ей главный конкурент — Xiaomi. Директор по бизнесу Redmi в Индии предложил топ-менеджеру Realme избегать делать неправдивые заявления, способные ввести пользователей в заблуждение. И он напомнил, кто был первым устройством с 64 Мп камерой — Redmi Note 8 Pro.

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Экскурс в историю показал, что Redmi Note 8 Pro был представлен в Китае 29 августа, а через две недели, 13 сентября, состоялась премьера Realme XT, но в Индии. Вышло так, что смартфон Realme действительно оказался первым устройств с 64 Мп камерой, но на просторах Индии, куда Redmi Note 8 Pro пришел официально через месяц после выхода Realme XT. Скорее всего, говоря о первенстве глава Realme говорил с ориентиром на рынок Индии, но не акцентировал на этом внимание. Такой промах и позволил Redmi напомнить все, кто был первым и уличить конкурента в недостоверности информации.

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Источник: mysmartprice