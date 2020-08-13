Оболочка OxygenOS 11: что нового

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В самом начале этой недели OnePlus выпустила OxygenOS 11 в версии для разработчиков. Ряд профильных изданий успели установить новую версию фирменной оболочки на OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Они поделились своими впечатлениями о ней, а также рассказали о тех функциях и нововведениях, которые она получила.









Пожалуй, наиболее спорным моментом в OxygenOS 11, был назван перерисованный дизайн. Фирменный интерфейс от OnePlus всегда отличался тем, что он предлагал минимальные доработки Android, а также его можно было назвать Pixel Launcher от Google на стероидах. Но с приходом OxygenOS 11 ситуация меняется, новый дизайн больше похож на оболочку One UI от Samsung.





Это спорный шаг, который может вызвать неоднозначную реакцию пользователей. Многие элементы меню теперь сконцентрированы в нижней 2/3 части экрана, а большие заголовки вместе с увеличенным размером шрифта делают OxygenOS 11 очень похожим на One UI.





Что предложили нового:





функция Always on Display, включая 11 новых циферблатов;

новый дизайн штатных приложений, включая Погода, Галерея, Заметки, Настройки, Сообщения и другие;

функция управления устройствами в рамках системы «умный дом»;

живые обои, сменяющиеся в зависимости от времени суток;

новый шрифт OnePlus Sans для лучшей читаемости (чистый, широкий интервал);

улучшенный интерфейс для работы со смартфоном одной рукой;

обновленный общесистемный темный режим с возможностью планировать время его активации;

режим Zen получил три новые темы (космос, океан и природа);

в Zen предложили настройку семи шагов: 1 минута, 20, 30, 40, 60, 90 и 120 минут;

возможность поделиться настройками Zen с друзьями, которые пользуются смартфонами OnePlus;

настраиваемый жест прокрутки вниз (получить доступ к панели уведомлений или доступ к часто используемым виджетам);

автоматическое составление историй из фотографий и роликов в Галереи.

Публичная бета-версия OxygenOS 11 должна выйти 8 сентября для OnePlus 8/8 Pro и в октябре выкатят ее финальную сборку. Все прочие модели, начиная с OnePlus 6 получат стабильный апдейт в декабре.





Источники: xda developers, androidcentral





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