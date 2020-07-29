OnePlus добавит в OxygenOS 11 долгожданную фишку

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Можно долго обсуждать и спорить на тему успешности OnePlus, дочки BBK и брата Oppo и Vivo. Но почти наверняка, среди достоинств смартфонов компании назовут тот факт, что у них нет излишеств в софте. Oxygen OS максимально быстрая система с минимальными доработками Android от производителя. Да и обновления системы смартфоны OnePlus получают чаще, чем представители многих грандов.

Always on Display

И надо сказать, что компания действительно неустанно совершенствует свою оболочку и даже хвастается тем, что постоянно прислушивается к пожеланиям пользователей в части доработки программного обеспечения. Но есть одна фишка, с реализацией которой OnePlus подзатянула. Речь о функции Always on Display или всегда включенный дисплей.

Есть вероятность, что в OxygenOS 11 добавят эту функцию. Сделать такой вывод позволил тизер, опубликованный главой компании в Twitter, который намекает на появление фичи AOD в новой версии фирменной прошивки. По предварительной информации, в августе компания планирует начать бета-тестирование функции Always on Display.

Точная дата анонса OxygenOS 11 не озвучена. Предполагается, что дебютирует она осенью и будет построена на базе Android 11. Что касается функции AOD, то ее должны получить смартфоны, начиная с OnePlus 6 и выше.

Источник: twitter

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