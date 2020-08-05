Вот когда OnePlus выкатит OxygenOS 11. Но это только начало

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На этой неделе OnePlus объявила о своих планах представить 10 августа новую версию фирменной оболочки HydrogenOS, под управлением которой работают китайские версии смартфонов компании. Тогда мы и узнаем, насколько весомым получилось обновление и какие новшества может получить OxygenOS 11. А еще осталось выяснить на какое число компания назначит релиз стабильной сборки глобальной версии прошивки. Первые обнадеживающие новости уже есть.

OxygenOS 11 в начале пути

Глава OnePlus Пит Лау объявил о том, что 10 августа одновременно с HydrogenOS 11 компания выпустит предварительную сборку OxygenOS 11 для разработчиков. Это позволит участникам программы тестирования прошивки приступить к ее изучению. После исправления всех ошибок, OnePlus намерена выпустить открытую бета-версию, чтобы уже пользователи могли оценить все новшества и изменения OxygenOS 11. Сколько для этого понадобится времени, сказать сложно.

Что известно о OxygenOS 11

Со своей стороны, Пит Лау пообещал, что новая версия фирменной оболочки получит переработанный дизайн, новые функции, она будет работать еще быстрее и плавнее, а также предложит множество настроек, чистый и легкий интерфейс. Ранее топ-менеджер компании достаточно прямо намекнул на то, что наконец-то прошивка предложит функцию Always on Display.

OxygenOS 11 будет базироваться на Android 11. Она должна прийти на флагманы, вошедшие в серии OnePlus 8, OnePlus 7T, OnePlus 7, а также OnePlus 6 и 6Т. Можно не сомневаться, что обновление получит OnePlus Nord и все прочие модели, которые станут частью новой линейки устройств среднего уровня.

Источник: oneplus