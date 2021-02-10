Обошлись без сюрпризов: компания показала OnePlus Nord 2

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OnePlus Nord 2 станет бюджетным вариантом OnePlus 9 или еще одним прочтением OnePlus 9R

Шесть лет OnePlus была заточена на выпуск только флагманов за исключением OnePlus X, который не снискал большой популярности. В прошлом году с OnePlus Nord компания начала пробовать свои силы в среднем сегменте. На следующей неделе она покажет уже второе поколение этого смартфона и в преддверии релиза выложила тизер, демонстрирующий его дизайн.

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Предложить оригинальные дизайнерские черты в смартфоне среднего класса в нынешнем году — миссия практически невыполнимая. В случае с OnePlus Nord 2 цель реализовать что-то самобытное и не стояла. Компания попросту взяла за основу экстерьер OnePlus 9. Сходство со старшей моделью прослеживается, прежде всего, в исполнении модуля основной камеры. Лицевую панель мы уже видели на тизерах, выложенных ранее. Там все обыденно: экран с узкими рамками и круглое отверстие под селфи-модуль слева.

По слухам, тыльная камера должна получить на вооружение три датчика изображения 50 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (монохромный). Дисплей будет AMOLED с частотой обновления 90 Гц и диагональю 6,43 дюйма. Базироваться OnePlus Nord 2 будет на Dimensity 1200, предложит 8/12 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной, аккумулятор на 4500 мАч и фирменную оболочку OxygenOS 11.3 на основе Android 11. Ценник на смартфон может стартовать с отметки $430.

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Источник: phonearena