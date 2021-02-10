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С ПОДЕШЕНИЕМ РАСКВОВ





Легендарный модуль IMX 363, компактный экран, легкость – все это о Pixel 6a: в прошлом году компания выпустила Google Pixel 6a, который изначально был просто неплохим решением, но тогда он конкурировал с субфлагманами. Сейчас это изменилось: благодаря обвалу цен он перешел в среднебюджетный сегмент, и здесь он чувствует себя королем.











Sony IMX 363 с алгоритмами Google просто разрывает и днем и ночью всех своих конкурентов в своем ценовом сегменте, и что там он недавно вошел в наш топ камерофонов до 20000 грн, навязывая конкуренцию Realme GT 2 Pro и Samsung A54 по уровню камеры.



К тому же он достаточно мощный: Google Tensor до сих пор по мощности остается на уровне субфлагманов, а цена на него сейчас как на смартфон среднебюджетного сегмента.











Его дизайн броский и узнаваемый спереди, что сзади: вытянутый экран со стилем его рамки спутать без чехла с чем-то другим невозможно: этот смартфон виден среди всех остальных. А позади уж тем более Pixel предлагает уникальный стиль блока камер, который спутать с другими смартфонами просто невозможно.





Тактильные впечатления от смартфона крутые – металлические рамки в данном сегменте являются уникальностью, все устанавливают пластиковую рамку, этот же дает ощущение более дорогого смартфона в руке, чем он есть на самом деле, а виброотзыв станет для вас тем, что вы не захотите отключать – он здесь почти премиальный. качества, совсем чуть-чуть не дотягивая до Pixel 7.











Кстати, среди уникальностей можно отнести влагозащиту по стандарту IP67, что для данного ценового сегмента является редкостью.





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