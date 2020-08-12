Объявилась компания, которая первой выпустит смартфон с подэкранной камерой

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Идея вписать фронтальную камеру под поверхность дисплея, витает в головах инженеров и дизайнеров уже ни один год. Такое месторасположение селфи-модуля является логическим шагом и отличается лучшим визуальным восприятием. Но с точки зрения реализации этого решения не все так просто.

Целый ряд компаний бьются над тем, чтобы предложить в коммерческих устройствах подэкранную камеру. А такие, как Oppo и Xiaomi, так и вовсе в этом году показали прототипы подобных смартфонов, как намек на то, что они в одном шаге от выпуска таких устройств.

Поэтому вполне логично было бы ждать, что именно эти компании могут стать пионерами на рынке с устройствами, обладающими подэкранной камерой. В число тех, кто мог бы первым предложить новацию также можно причислить Samsung, Huawei и Vivo. Но есть вероятность того, что их обойдет другой китайский производитель.

Сегодня утром президент Nubia и глава мобильного подразделения ZTE Ни Фей опубликовал пост в Weibo, где дословно заявил: «Инновации никогда не заканчиваются, мечты идут дальше! У меня сообщение, первый в мире смартфон с камерой под экраном — это мой ZTE!» Уже есть предположения и о названии первенца — ZTE A20 5G. Увы, конкретики с тем, когда может состояться дебют устройства, нет. Как и нет сведений о его характеристиках.

Источник: cnmo