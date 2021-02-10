Объявлена дата анонса OnePlus Nord CE 2

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В плане характеристик все достаточно типично для наших дней

Вчера Samsung открыла парад новинок февраля и дальше нас ждет немало новых устройств. В список презентаций последнего зимнего месяца стоит внести еще одну. Пройдет она 17 февраля и на ней представят OnePlus Nord CE 2. Доступный аппарат дебютирует в один день с мощным Nubia Red Magic 7.

Среди прочего компания выложила тизер, который проливает свет на дизайн OnePlus Nord CE 2. Кто-то увидит в нем черты будущего Realme 9 Pro, а кто-то отметит сходство с Oppo Reno7 и Oppo Reno7 SE. С последним новинку еще роднят и характеристики, где отличия сводятся только к набору датчиков в основной камере и мощности быстрой зарядки.

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OnePlus Nord CE 2 должен предложить чипсет Dimensity 900, операционную систему Android 12 и AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+. Питать аппарат станет батарейка на 4500 мАч и предложат быструю зарядку на 65 Вт. В активе смартфона будет селфи-камера на 16 Мп, 6/8 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной и три датчика в основной камере 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

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Источник: twitter