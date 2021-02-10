OnePlus 10 Ultra показали на качественных рендерах

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Это OnePlus 10 Pro, но с прокаченной камерой

В январе состоялась премьера OnePlus 10 Pro и в этот раз обошлись без базовой версии. Ходят слухи, что в этом году компания не намерена выпускать OnePlus 10, но чуть позже выйдет OnePlus 10 Ultra, который и станет полноценным флагманом. Не так давно в сети засветился патент смартфона, который напоминает OnePlus 10 Pro.

Есть предположение, что именно так и может выглядеть OnePlus 10 Ultra. Ресурс LetsGoDigital совместно с графическим дизайнером Джермейном Смитом, который более известен под ником Concept Creator, создали качественные рендеры на основе патентной документации. Лицевая панель неотличима от той, которую предлагает OnePlus 10 Pro: дисплей с тонкими рамками и чуть скошенными кромками, а также круглое отверстие под селфи-камеру.

Оформление основной камеры также сходно с «прошкой», но OnePlus 10 Ultra в качестве третьего модуля получил перископ с 5-кратным оптическим зумом. Оставшиеся два камеры должны быть идентичным тем, которые установлены в OnePlus 10 Pro: сверхширик на 50 Мп и широкоугольный на 48 Мп. Предполагается, что OnePlus 10 Ultra предложит AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением QuadHD+, платформу Snapdragon 8 Gen 1, батарею на 5000 мАч и быструю проводную зарядку на 80 Вт.

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Источник: letsgodigital