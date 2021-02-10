OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: детали и цена

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Вполне оправданный прайс на такой набор характеристик

В прошлом году OnePlus отбросила игру в гордый и независимый бренд. Она официально влилась в Oppo, став суббрендом и меняет стратегию поведения на рынке. Похоже, что OnePlus акцентирует внимание на создании сильной линейки среднего класса устройств. В скором времени компания устроит анонс OnePlus Nord CE 2 и OnePlus Nord CE 2 Lite 5G.

Последняя из новинок должна стать одним из самых доступных устройств компании на рынке. Инсайдеры ориентируют на то, что ценник на OnePlus Nord CE 2 Lite 5G составит $270. Судя по всему, во столько производитель оценит версию с 6/128 Гб памяти. Напомним, что ходят слухи, что новинка удостоится чипсета Snapdragon 695, 6,59-дюймового IPS-дисплея разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц, 6/8 Гб оперативки и флеш-накопителя вместимостью 128/256 Гб.

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Емкость аккумуляторной батареи составит 5000 мАч и предложат поддержку проводной зарядки мощностью 33 Вт. Для селфи установят модуль Sony IMX471 на 16-мегапикселей, а на тыльной стороне нас ждет ансамбль из трех датчиков 64 Мп (OmniVision) + 2 Мп (макросъемка) + 2 Мп (датчик глубины). Поставляться OnePlus Nord CE 2 Lite 5G должен с предустановленной операционной системой Android 11 с оболочкой OxygenOS. Ради удешевления смартфон будет лишен фирменного ползунка переключения режимов.

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Источник: mysmartprice