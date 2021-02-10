Объявлена дата анонса Realme GT 2 Pro

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Realme GT 2 Pro дебютирует уже через два дня

Год подходит к концу и уже казалось, что все значимые новинки этого сезона представлены. Но, скучать в декабре нам не придется. Производители приготовили сюрпризы и стартовала гонка за право первым представить флагман с платформой Snapdragon 8 Gen 1, которая дебютировала неделю назад. В состязание включилась и Realme.

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Ожидается, что обладателем нового чипа от Qualcomm станет realme GT 2 Pro и сегодня компания объявила дату анонса смартфона. На своей странице в Weibo она опубликовала тизер, который возвещает, что на 9 декабря назначена презентация Realme GT 2 Pro. Кстати, в этот же день состоится премьера Moto Edge X30, который претендует на титул первого с Snapdragon 8 Gen 1.

Realme GT 2 Pro должен предложить 120-герцовый OLED-экран разрешением QuadHD+ и диагональю 6,8 дюйма, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с быстрой 125-ваттной зарядкой, селфи-модуль на 32-мегапикселя и три датчика изображения на тыльной стороне, где два сенсора должны быть разрешением 50-мегапикселей и дополняет их модуль на 8 Мп.

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Смартфон должен предложить дисплейный сканер отпечатков пальцев, до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной, а также операционную систему Android 12 с фирменной оболочкой Realme Ui 3.0. Ценник на Realme GT 2 Pro может быть в районе $800. Что в итоге из этого окажется правдой, узнаем уже через два дня.

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Источник: weibo