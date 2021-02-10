Серия Realme GT пополнится новинкой с флагманским «железом»

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В Китае сертифицирован смартфон с Snapdragon 888, 50 Мп камерой и емкой батарейкой

Realme готовится представить флагман GT 2 Pro, который окажется в числе первых устройств с чипом Snapdragon 8 Gen 1. Поговаривают, что представить новинку могут уже в декабре. А еще компания может пополнить серию GT еще одним смартфоном и его анонс близок, ведь он успел уже засветиться в базе данных TENAA.

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Новинка получила модельный номер RMX3310 и корпус с габаритами 162,9х75,8х8,6 мм весом 199,8 грамм. Визуально аппарат схож с Realme GT Neo 2 и на его передней панели установили AMOLED-экран диагональю 6,62 дюйма разрешением FullHD+. Сюда же встроили сканер отпечатков пальцев. В числе характеристик новинки упоминается фронтальная камера на 16-мегапикселей и тройная тыльная с датчиками 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

Внутри смартфона скрывается восьмиядерный процессор с пиковой частотой 2,84 ГГц и есть вероятность, что это Snapdragon 888. В активе устройства 8/12 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной и двухэлементная батарея емкостью 2440 мАч каждая. Скорее всего, типичное значение аккумулятора укажут 5000 мАч и предложат быструю зарядку мощностью не менее 65 Вт.

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Источник: gizmochina