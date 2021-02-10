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Показали дизайн Realme 9i

03.12.2021 680 0

Бюджетка получит внешний вид от аппарата классом выше

Уже известно, что на начало следующего года запланирован выход серии Realme 9, которая будет насчитывать четыре модели. Самым младшим и доступным в семействе станет Realme 9i. Сегодня издание The Pixel выложило рендеры, демонстрирующие его дизайн.

 

Показали дизайн Realme 9i – фото 1

 

Все же кровные узы сильны среди «дочек» BBK, поэтому мало кого удивит тот факт, что дизайн Realme 9i может оказаться очень схожим с тем, который предложил OnePlus Nord 2. Впрочем, новинка своим внешним исполнением также напоминает Realme GT Neo 2.

 

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Рендеры указывают на то, что Realme 9i предложит плоский с небольшими рамками дисплей с врезанной фронталкой в верхнем левом углу. Площадка основной камеры прямоугольная и вмещает в себя три датчика изображения и светодиодную вспышку. На корпусе не видно присутствие сканера отпечатков пальцев, что может означать, что его встроили в дисплей и матрица тут будет OLED.

 

Показали дизайн Realme 9i – фото 2

 

Если верить слухам, то Realme 9i удостоится чипсета Helio G90T, аккумуляторной батареи емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой, экрана разрешением FullHD+ и для основной камеры приготовили набор из датчиков разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

 

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Источник: thepixel

Realme 9i
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 03.12.2021

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Показали дизайн Realme 9i