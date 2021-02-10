Показали дизайн Realme 9i

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Бюджетка получит внешний вид от аппарата классом выше

Уже известно, что на начало следующего года запланирован выход серии Realme 9, которая будет насчитывать четыре модели. Самым младшим и доступным в семействе станет Realme 9i. Сегодня издание The Pixel выложило рендеры, демонстрирующие его дизайн.

Все же кровные узы сильны среди «дочек» BBK, поэтому мало кого удивит тот факт, что дизайн Realme 9i может оказаться очень схожим с тем, который предложил OnePlus Nord 2. Впрочем, новинка своим внешним исполнением также напоминает Realme GT Neo 2.

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Рендеры указывают на то, что Realme 9i предложит плоский с небольшими рамками дисплей с врезанной фронталкой в верхнем левом углу. Площадка основной камеры прямоугольная и вмещает в себя три датчика изображения и светодиодную вспышку. На корпусе не видно присутствие сканера отпечатков пальцев, что может означать, что его встроили в дисплей и матрица тут будет OLED.

Если верить слухам, то Realme 9i удостоится чипсета Helio G90T, аккумуляторной батареи емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой, экрана разрешением FullHD+ и для основной камеры приготовили набор из датчиков разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

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Источник: thepixel