Объявлена дата презентации серии Oppo Reno 8

533

Через неделю нас ждет минимум четыре новых смартфона

Уже не первый день в сети бродят слухи, что Oppo готовится представить серию Reno 8. И вот сегодня компания подтвердила намерения анонсировать линейку в этом месяце. Премьера состоится 23 мая и ожидается, что в рамках серии выйдет минимум четыре модели.

Уже точно известно, что одна из моделей семейства получит новейший чипсет Snapdragon 7 Gen 1 и это будет мировая премьера процессора от Qualcomm. Есть высокая вероятность, что дебютирует чип 20 мая одновременно с Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Известно, что при создании Snapdragon 7 Gen 1 используется 4-нанометровый техпроцесс и установлены 8 ядер, четыре из которых Cortex-A710 с тактовой частотой 2,36 ГГц и квартет ядер Cortex-A510 с пиковой частотой 1,8 ГГц. В тандеме с центральным чипом должен работать блок NPU собственной разработки MariSilicon X.

Предполагается, что Oppo Reno 8 Pro+ может стать клоном OnePlus 10R и предложит 120-герцовый 6,7-дюймовый OLED-дисплей, чипсет Dimensity 8100 Max, батарею на 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт и тройную тыльную камеру с главным датчиком Sony IMX766 на 50 Мп.

Предполагается также, что Oppo Reno 8 получит чипсет Dimensity 1300 и станет продолжением политики выпуска одних и тех же моделей с разными именами. На этот раз за основу будет взят OnePlus Nord 2T.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿﻿

Источник: sparrowsnews