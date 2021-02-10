Характеристики Oppo Reno 8 Pro+: продолжатель политики клонирования

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OnePlus 10R под другим брендом

До конца мая должна состояться премьера серии Oppo Reno 8, которая станет включать в себя четыре модели, где помимо базовой предложат Oppo Reno 8 Pro, Oppo Reno 8 Pro+ и Oppo Reno 8 SE. На днях в сети появилась информация о характеристиках топовой версии семейства.

Ожидается, что Oppo Reno 8 Pro+ получит 6,7-дюймовый AMOLED‑экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, процессор Dimensity 8100 Max, который ранее дебютировал в OnePlus 10R. В качестве фишки новинки упоминается фирменный нейронный блок MariSilicon X.

Фотовозможности Oppo Reno 8 Pro+ будут представлены селфи-модулем на 32-мегапикселя и тройной основной камерой 50 Мп (Sony IMX766) + 8 Мп (ультраширик) + 2 Мп (макросъемка). Автономность работы обеспечит аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 80-ваттной зарядкой. Сам аппарат будет весить 183 грамма, и его толщина составит 7,34 мм.

Спереди и сзади корпус прикроют стеклянными панелями, а каркас будет выполнен из алюминия. Обещают стереодинамики, поддержку NFC и доступен смартфон будет в черном, сером и зеленом цветах.

Особо внимательные пользователи заметят, что Oppo Reno 8 Pro+ удивительным образом повторяет характеристики OnePlus 10R. По факту все отличия могут свестись к ПО и присутствию фирменного NPU. К сожалению, мы становимся свидетелями атаки клонов от Oppo, OnePlus и Realme.

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Источник: mysmartprice