Объявлено время выхода Snapdragon 8 Gen 1 Plus и Snapdragon 7 Gen 1

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Оба чипа должны дебютировать уже в мае

Qualcomm планирует реабилитироваться за Snapdragon 8 Gen 1 и дать ответ MediaTek на выход ее субфлагманских чипов Dimensity 8000/8100. За первое будет отвечать Snapdragon 8 Gen 1 Plus, а выполнение второй задачи возложат на Snapdragon 7 Gen 1. На днях появился слух, что топовый чипсет Qualcomm выйдет только во второй половине года. Но, есть вероятность, что его анонс состоится значительно раньше.

Известный информатор Digital Chat Station, который замечен не раз за сливом достоверных сведений, дал свой прогноз, когда ждать новые процессоры. Он указывает 20 мая, как на вероятную дату анонса чипа Snapdragon 8 Gen 1 Plus, а Snapdragon Gen 7 дебютирует на следующей неделе. К сожалению, он не стал конкретизировать, какую неделю брать за отсчет для определения времени релиза субфлагманской платформы. Возможно, он имел в виду, что Snapdragon 7 Gen 1 дебютирует уже после выхода Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Среди прочего источник указал, что на презентации Snapdragon 8 Gen 1 Plus «будет куча официальных лиц, которые объявят о первой партии». Не сложно догадаться, что он указывает на то, что на премьеру нового чипсета съедутся представители различных компаний, которые объявят о выпуске смартфонов с новым процессором.

Ожидается, что первые флагманы с Snapdragon 8 Gen 1 Plus появятся не ранее июня и в числе тех, кто может стать первопроходцем называют компании Motorola и Xiaomi. В числе потенциальных обладателей новой платформы называют Motorola Frontier, Vivo X80 Pro +, OnePlus 10 Ultra, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12 Ultra, Xiaomi 12T Pro. Samsung Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Flip 4. Свои модели могут выпустить Realme, Oppo, Black Shark, Asus, Nubia, Honor и даже Huawei, но без поддержки 5G.

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Источник: weibo