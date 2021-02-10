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Комплектация

Дизайн

Дисплей

Характеристики

Камеры и звук

Производительность

Автономность и интерфейс

Итог

Видеообзор

него есть, что показать Asus Zenfone 8 – уесть, что показать

Интересный, свежий, необычный… Так вкратце можно описать новый продукт компании Asus – Zenfone 8. Наверняка многим уже хочется чего-то нового, кроме продуктов от Xiaomi, холдинга BBK и Samsung. Huawei и Honor отстали от нашего рынка; LG умерли еще при жизни, выпуская какую-то дичь. Остаются Google со своими Pixel и Apple, но это немного другая тема.

И вот глоток свежего воздуха приносит компания Asus. Их новинка не похожа на вау-продукт, как обычно любят делать китайские производители. ﻿Что-то в ней покажется свежим, а что-то немного устаревшим. Конечно, есть и вещи, которые вызывают сомнения (куда без них). Поэтому внимательно ознакомьтесь со всеми нюансами в нашем обзоре.

Упаковка – 50 оттенков серого

Итак, внутри серой коробочки нас ждет сам смартфон, черный блок зарядки на 30Вт и черный кабель USB type-C, а также черный TPU-чехол. В комплекте еще прилагается пленка на экран (не черная), которую нужно приклеить. Приверженцы бренда Redmi, наверное, уже забыли, как это делается. Наличие руководства пользователя и иглу для сим-карт. Сам чехол имеет приятную фактуру, из-за которой телефон хорошо «сидит» в руках и не будет быстро пачкаться.

А булочка-то с изюмом

Без чехла смартфон смотрится относительно сдержанно и даже простовато, и в этом он мало отличается от серой массы. Он не кричит: "Посмотрите, у меня самая большая камера" или "У меня надпись Harman Kardon выбита на жопе нижнем торце". Здесь все без лишнего пафоса и всяких блестяшек. Ощущение, что производитель хотел сказать: "Вы не смотрите на внешность и надписи, а подержите в руках, попользуйтесь..."

Задняя панель выполнена из матового стекла, что в свою очередь, хорошо – отпечатков на корпусе не будет. Блок камер, которых всего 2, уже нам приелся после Samsung A51. Складывается впечатление, будто дизайн этой модели разрабатывали еще давно, а выпустили только сейчас.

Тыльная панель предлагается в 2-х вариациях: серебристого и черного цвета (на сайте Asus указан еще белый цвет, но он пока не доступен). Она имеет скругления по краям. Посреди задней крышки видна надпись Asus Zenfone. Номера «8» нигде нет. Что выделяет смартфон с первого взгляда, так это голубая кнопка включения на правом торце. Хоть что-то же его должно выделять. Сама рамка сделана из алюминия, не «дешман» же все-таки. Что еще необычно: модель имеет широкие отверстия на лицевой панели над дисплеем и под ним: сверху – для динамика, а снизу – для основного микрофона.

В нижнем торце неожиданно разместили индикатор уведомлений. Немного спорное решение: с одной стороны это удобно, когда смартфон лежит «лицом» вниз, но с другой стороны, если он лежит не нужным торцом к вам, то вы его не увидите. Также снизу расположили слот для сим-карт и отверстие под динамик.

Что пользователь сразу заметит, когда возьмет в руки этот смартфон, так это его габариты. Zenfone 8 имеет довольно компактные размеры – 148 мм по высоте и 65,8 мм по ширине. Но вот тонкостью он похвастаться не может, толщина корпуса почти 9мм. Отдельно можно отметить флагманскую защиту от воды по классу IP68 (не у всех флагманов от китайцев она есть).

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Дисплей

«Лицо» Asus Zenfone 8 надежно защищено – дисплей работает под прикрытием Gorilla Glass Victus, хотя защитную пленочку из комплекта наклеить не помешает. Рамки вокруг дисплея по современным меркам широкие, особенно сверху и снизу. Фронтальная камера врезана в дисплей, отверстие для нее вы увидите в левом верхнем углу.

А теперь перейдем к параметрам дисплея. Хотя в целом характеристиками Zenfone 8 уже не удивит, но они на самом деле топовые. Здесь установлена отличная AMOLED-матрица от Samsung, цвета откалиброваны четко. Куда уже теперь без 120Гц обновления? Все есть, пожалуйста, выбирайте: 60Гц, 90Гц, 120Гц или адаптивную частоту, меняющуюся в зависимости от сценария использования (но с последним вариантом придется довериться производителю, в каком именно случае какая частота вам нужна).

Все, что можно использовать в случае с AMOLED-экраном, здесь применяется: полноценный Always on Display и DC Dimming. Наслаждайтесь.

Сканер отпечатка пальцев под дисплеем работает нормально и, надо признать, производитель не ошибся с местом его размещения, попадать в него будет легко. Изредка замечалось, что он не срабатывал, но никакого сигнала в такой ситуации смартфон не подает.

Характеристики Asus Zenfone 8

Размеры/вес: 147,8 х 65,8 х 8,9 мм, вес 169 г

Дисплей: 5.9 дюйма AMOLED; HDR 10+, разрешение 2400x1080 FHD+, соотношение сторон 20:9; 120Гц (скорость отклика 1 мс); пиковая яркость 1100 нит; Gorilla Glass Victus; Always-on display, DC Dimming

Память: оперативная 6/8/12/16 Гб LPDDR5; встроенная 128/256 Гб UFS 3.1 (без возможности расширения)

Процессор: Qualcomm Snapdragon 888, 5 нм, 8 ядер, 1 х 2,84 ГГц + 3 х 2,42 ГГц + 4 х 1,8 ГГц; GPU: Adreno 660

Камеры: основной модуль – 64 Мп (Sony IMX686) с OIS, размер сенсора 1/1.7″, 1.6µm, угол обзора 78,3º, апертура f/1.8, Dual-Pixel PD автофокус, 2-кратное приближение;

сверхширокоугольный модуль – 12 Мп (Sony IMX363), размер сенсора 1/2.55", 1.4µm, Dual-Pixel PD автофокус, угол 119º, апертура f/2.2, расстояние 4см для макроснимков

Фронтальная- 12 МП (Sony IMX663), размер сенсора 1/2.93", 1.22µm, Dual-Pixel PD автофокус

ОС: Андроид 11, ZenUI 8

Аккумулятор: 4000 мАч

Зарядное устройство: 30 Вт, поддержка Quick Charge 4.0 и PD Charging (беспроводной зарядки нет)

Особенности: NFC, защита от воды IP68, стереозвук c Dirac HD Sound, сканер отпечатков пальцев в дисплее, разъем 3.5 мм для наушников, поддержка Hi-Res Audio и aptX, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E

Цвета: белый (Moonlight White), серебристый (Horizon Silver) и черный (Obsidian Black)

Камеры и звук

Внешний вид блока камер мы уже обсудили, посмотрим, насколько хорошо эти «глаза видят». В качестве основного модуля выступает 64-мегапиксельный сенсор от Sony со оптической стабилизацией. Дополнительным модулем служит камера на 12Мп со сверхширокоугольным объективом.





Ничего необычного он не выдает, смартфон снимает на уровне флагманов, например, Xiaomi Mi 11. Сравнение с ним будет весьма уместно. Днем у Эйсус снимки получаются достаточно контрастными с хорошей детализацией, хотя Сяоми в этом плане чуть вырывается вперед. А что касается темных участков, то тут наоборот, лучше результат у Эйсус.

В темное время дня фотоснимки получаются примерно одинакового качества с Xiaomi, разница только в цветопередаче. На Asus фотографии выходят холоднее.

Видео Зенфон 8 может снимать на основной модуль в разрешении 8К, а на фронтальную камеру – в 4К! Оптическая стабилизация работает при съемке в 4К на основную камеру. К автофокусу во время записи претензий нет. Есть режим Acoustic Focus Mode для выбора направления записи звука и тройной микрофон.

За звук отвечают два динамика, и они чертовски хорошо звучат. Ну и конечно пара слов о вибромоторчике – его работа в целом приятная, но в некоторых случаях кажется, что он не такой уж и топовый.

Производительность железа

Мы с вами уже знаем, на что способен топовый 888-й дракон от Qualcomm, так как именно он отвечает за работу смартфона. Это бешеный пулемет, который еще нужно уметь обуздать, иначе он обожжет вам пальцы.

Так вот, что-то здесь не так. Скорее всего, производитель не сумел тщательно проработать охлаждение и под высокой нагрузкой корпус ощутимо греется. На пике прибор показал 50ºС. Но это не все. Самое печальное, что при такой температуре вы будете наблюдать существенное падение производительности из-за троттлинга! В требовательных играх, таких как ShadowGun Legends или Genshin Impact на максимальных настройках графики вам будет доступно в среднем 44 fps. Конечно, уровень выше, чем у среднебюджетных смартфонов, но современному флагману, да еще и на таком коне, должно быть немного стыдно за показатели.

Но здесь важен и другой вопрос: кто вообще при такой диагонали дисплея будет играть в эти игры? Это компакт, и те, кто его будет покупать, скорее всего будут делать это для других целей. Такими габаритами приятно пользоваться в повседневных задачах: звонить, общаться в мессенджерах, скроллить ленту новостей… Но даже в обычных сценариях смартфон будет нагреваться до теплого состояния. Короче, непонятно, зачем в такой компакт установили Snapdragon 888. Его цена была бы на порядок ниже с чипом попроще.

Автономность и интерфейс

Начнем сразу с грустного. Живет наш жеребец очень недолго. В нашем фирменном тесте автономности он занял «почетное» 132-е место, продержавшись чуть больше 6 часов. Да, батарея здесь малой емкости, всего на 4000 мАч, зато мега-прожорливый процессор и повышенная частота обновления экрана. Все логично. Мы можем посмотреть, что примерно столько же «живут» Айфоны 12 мини, а iPhone SE 2020 – вообще насекомое по сравнению с ними. Не поленитесь и загляните в рейтинг автономности справа.

Интерфейс ZenUi можно похвалить за плавность и стабильность – замечаний во время тестирования не было. Приятной плюшкой будет возможность записи вызовов в штатной звонилке. Есть много настроек, особенно по части экрана, звука и т.д. Кнопка питания имеет расширенную функциональность: двойным нажатием открывается Google Assistant, а нажатие с небольшой задержкой открывает приложение камеры. Само приложение камеры реализовано по-своему в фирменном стиле Asus, но это на любителя.

Итог

Прайс за свое детище компания установила не самый страшный, цена стартует от 600 Евро. За версию на 8/128 Гб официальные ритейлеры просят 720 баксов, в Украине его цена составляет 19999 грн. И за эти деньги у него есть свои преимущества:

удобные габариты

защита IP68

хороший стереозвук

достойная камера

Недостатки тоже перед вами:

бессмысленное использование мощного процессора

отсутствие беспроводной зарядки

автономность

приевшийся дизайн (субъективно)

Прямо сейчас купить Asus Zenfone 8 можно за 599$ по ссылке https://lite.bz/QG1Bz﻿

(Купон от магазина на 50$)

За флагман от Samsung – Galaxy S21 – нужно будет доплатить еще свыше 100$. Но вы получите беспроводную зарядку и более приятный дизайн, а также дополнительный телефотообъектив. Автономность его тоже выше.

За такую же доплату можно купить и Xiaomi Mi 11. Но в этом случае вас ждет аппарат немного больших размеров (хотя и более тонкий) с лучшим дисплеем, более емким аккумулятором и беспроводной зарядкой. Телефотообъектив у него тоже имеется.

Не менее интересным кажется и Asus Zenfone 8 Flip с поворачивающейся камерой, батареей на 5000 мАч и телевиком. Но его ценник за версию 8/256 Гб начинается с 970$ – довольно пугающий скачок.

Видеообзор

Всем добра и да пребудет с вами Андроид!