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Смартфон, пожалуй, единственный в своём классе с такими характеристиками и маленькими «плюшками» в виде беспроводной зарядки, неплохим процессором, а также емким аккумулятором. В совокупности это дает первоклассную защиту от воздействий внешних факторов, но при всем этом хорошую производительность, среднюю камеру, приятный не перегруженный интерфейс с различными режимами, достойное время автономной работы, прорезиненный корпус, NFC и конечно же 5G модуль. Об последнем много говорить не приходиться так как в наших широтах, на данный момент, 5G не поддерживается. Здесь Blackview решили просто показать, что они не отстают от рынка и тоже могут. Из минусов нет заглушки на разъем зарядки. Телефон довольно неплохой и если вам нужна хорошая, рабочая, а главное защищённая лошадка то смело можете присмотреться к данному девайсу.﻿

Сегодня у нас обзор на телефон Blackview BL6000 Pro 5G. Предвижу ваше негодование и скажу, что действительно бренд не слишком известен, но мы же с вами «техно гики», а нам интересно все, что происходит на рынке технологий. Особенно если это касается необычных девайсов. В название есть приставка 5G, что говорит нам о поддержке сетей 5-го поколения.

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КОМПЛЕКТАЦИЯ КОРОБОЧКИ

И так, Blackview BL6000 Pro 5G поставляется в трех цветах: строгий черный, яркий оранжевый и милитари зелёный. Как видите телефон и в цвете позиционируется для суровых мужчин. В комплекте можно увидеть сетевой адаптер (и слава Богу), наушники с выходом Type – C и кабель для зарядки с точно таким же выходом, как и наушники. Стоит упомянуть, что с коробки на экран наклеена пленка. С такой защитой телефон готов идти и в огонь, и в воду. Если не считать макулатуры и скрепки, то на этом распаковка окончена.

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ВНЕШНИЙ ВИД

Многим людям нравится держать что – то массивное у себя в руках, но это не касается телефона. Blackview BL6000 Pro смог порадовать в этом плане. Ощущается он не громоздко и довольно удобно на сколько это возможно. В телефоне установлен Дисплей на 6,36 дюйма. На лицевой стороне практически не видно рамок, что делает этот аппарат более привлекательным. По бокам металлическая окантовка. На сколько она прочная мы проверять конечно же не будем. Задняя крышка выполнена из прорезиненной текстуры и будет защищать вас от нежелательных поломок при падении. Так же, на крышке, выделяются модули камер. Их там аж три. Снизу динамик, микрофон, разъем для зарядки и лоток для сим карты. И вот здесь нас ожидает не приятный сюрприз так как слота для карты памяти в данный аппарат не «завезли». На правой грани есть качелька регулировки громкости и клавиша включения и выключения. В нее производитель встроил датчик отпечатка пальца, что на мой взгляд довольно удобно. С левой стороны есть программированная клавиша. С ее помощью вы сможете быстро переключаться на ранее заданные функции такие как фонарик, сделать снимок экрана или запуск любого из приложений.

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ЭКРАН

Как было сказано ранее, экран 6,36 дюйма, IPS матрица с разрешением 2300х1080. Скажем так, звезд с неба не хватает, но для комфортного времяпровождения вполне достаточно. На солнце экран довольно читабельный. Яркость дисплея на достойном уровне. Соотношение сторон 19:9 а плотность пикселя 400 ppi, что делает картинку приятной и более-менее четкой. Я бы сказал, хорошая золотая середина. Про частоту в 90 Гц, естественно, не приходится говорить. По настройкам: можно включить темную тему, ночной режим и режим чтения (делает экран черно – белым). Не только корпус смартфона имеет степень защиту, но и экран. Он покрыт стеклом Gorning Gorilla Glass 6 который сможет защитить вас от царапин и сколов при экстремальных условиях использования.

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ЧТО ТАМ ПО КАМЕРЕ?

Смартфон оснащён фронтальной камерой на 16 мегапикселей от компании Samsung. Селфи получаются не плохими, особенно в светлое время суток. Видео камера снимает в FullHD 30 кадров в сек. Основные модули 48 МП (Sony IMX582). Возможность снимать видео 4К 30 кадров в сек., либо FullHD 60 кадров. Так же имеется вспомогательная камера на 0,3 МП и «ширик» на 120 для хороших панорамных снимков на природе. Имеется ночной режим, портретный режим для любителей социальных сетей и возможность снимать видео под водой, что станет неплохим дополнением для данного устройства. Для любителей поснимать в движении есть неплохая стабилизация видео, которая включается в ручном режиме.

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НАЧИНКА

«Сердцем» данного аппарата выступает 8- ми ядерный процессор MediaTek Dimensity 800. Он выполнен по 7 нм техпроцессу. Для полноты картины, его сравнивают со Snapdragon 765G. Игры будут идти на средних и высоких настройках графики. Оперативной памяти 8 Гб. Интерфейс работает плавно, и между приложениями он переключается довольно шустро. Для хранения своих видео и фотографий производитель выделил вам 256 Гб постоянной памяти. Напомню, слот для карт памяти в аппарате отсутствует. Если честно, то не совсем понятно почему. По автономности здесь все довольно неплохо.

Батарея - 5280 мАч. В воспроизведение видео Blackview покажет нам около 8-ми часов работы, а вот в повседневной жизни полтора дня активного использования. Для его питания производитель позаботился об беспроводной зарядке, а также добавил поддержку быстрой. Модуль NFС поможет осуществить покупки снаряжений в длительные походы или просто отдых. Оболочка данного смартфона не перегружена и работает плавно. На «борту», с коробки, установлен Android 10.

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ЗАЩИТА

Как стало ясно, смартфон имеет защиту по всем фронтам, но какую? Его «доспехи» имеют сертификаты IP 69K, IP68, MIL – STD – 810G. Довольно внушительно. Последний стандарт необходим для участия в заказах на поставки армии НАТО. Телефон проходит тест в суровых условиях окружающей среды такие как вибрация, встряска, механические удары, пыль и песок, дождь, низкие температуры, давление. Как видим телефон из разряда крепких орешков. Он подойдет для людей, которые любят экстремальные виды спорта или работы в пыльных помещениях.

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ИТОГИ

Смартфон, пожалуй, единственный в своём классе с такими характеристиками и маленькими «плюшками» в виде беспроводной зарядки, неплохим процессором, а также емким аккумулятором. В совокупности это дает первоклассную защиту от воздействий внешних факторов, но при всем этом хорошую производительность, среднюю камеру, приятный не перегруженный интерфейс с различными режимами, достойное время автономной работы, прорезиненный корпус, NFC и конечно же 5G модуль. Об последнем много говорить не приходиться так как в наших широтах, на данный момент, 5G не поддерживается. Здесь Blackview решили просто показать, что они не отстают от рынка и тоже могут. Из минусов нет заглушки на разъем зарядки. Телефон довольно неплохой и если вам нужна хорошая, рабочая, а главное защищённая лошадка то смело можете присмотреться к данному девайсу.﻿