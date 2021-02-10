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Характеристики

Комплектация﻿

Габариты и дизайн﻿

Экран

Производительность

Камера

﻿Звук

Коммуникационные технологии

Память

Батарея

﻿Стандарты связи

Прошивка

Цена

Выводы

Видеообзор

Компания Xiaomi постоянно выпускает новые мобильные устройства. Моделей настолько много, что в их названиях и характеристиках легко запутаться. Сегодня же у нас в гостях свежая новинка — смартфон Poco X3 GT, который является глобальной версией Redmi Note 10 Pro 5G, выпущенного, соответственно, для Китая. Давайте узнаем, какими параметрами может похвастаться Поко Х3 ГТ, и способен ли он составить конкуренцию таким топовым девайсам, как Редми Ноут 10 Про и Поко Х3 Про.





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Краткие характеристики

Чтобы не бросаться в омут с головой, рекомендуем для начала ознакомиться с кратким перечнем главных характеристик Poco X3 GT.

Диагональ экрана: 6,67 дюймов, экран занимает 84,9% передней панели ﻿ Разрешение: Full HD+, соотношение сторон 20:9 ﻿ Матрица: IPS ﻿ Процессор: 8-ядерный MediaTek Dimensity 1100 ﻿ Программное обеспечение ﻿ MIUI 12.5, Android 11 Основная камера: ﻿ 64 Мп (апертура f/1.8) + 8 Мп (сверхширокоугольный объектив, апертура f/2.2, угол обзора 120˚) + 2 Мп (макро, апертура f/2.4) ﻿ Фронтальная камера: ﻿ 16 Мп (апертура f/2.5) ﻿ Память: ﻿ 8/128 Гб и 8/256 Гб ﻿ Аккумулятор: ﻿ 5000 мАч, быстрая зарядка на 67 Вт. ﻿ Цвета: ﻿ Серый (Stargaze Black), голубой (Wave Blue), белый (Cloud White) ﻿

Комплектация

Все телефоны Сяоми из среднего ценового сегмента комплектуются почти одинаково. Производитель добавляет в комплект только необходимые элементы. Вместе с Poco X3 GT пользователь обнаружит в упаковке обычный силиконовый чехол, кабель USB Type-C, переходник на аудио джек и зарядное устройство мощностью 67 Вт.

Наушников или еще каких-то приятных бонусов вы здесь не найдете. Хотя одна приятная мелочь все же присутствует: пленка уже есть на экране смартфона, клеить ее самостоятельно не придется. Кстати, дисплей дополнительно защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 7 Victus.﻿﻿

Габариты и дизайн

Телефон довольно большой и тяжелый. Размеры составляют 75,9х163,3х8,9 мм, вес — 193 г. Выглядит устройство симпатично: тончайшие рамки и глаз для фронтальной камеры посередине. Сканеру отпечатков пальцев отведено место на правом торце. Задняя крышка, к сожалению, пластиковая, но этому есть логическое объяснение: стеклянный или алюминиевый корпус увеличил бы стоимость девайса.





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Цветовые решения спокойные и приятные – серый и голубой с градиентом и обычный белый. Блок основной камеры занимает внушительное место на задней крышке, но выполнен он аккуратно и стильно. В левом нижнем углу располагается маленькая надпись Poco. Радует, что нет огромных логотипов, как у Poco M3 Pro и X3. Словом, новинка выглядит симпатично и не броско.

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Экран

Диагональ экрана — 6,67 дюймов. Согласитесь, что это совсем не компактный девайс, как, впрочем, и все новинки от китайских брендов. Зато потреблять контент на таком дисплее очень удобно. Разрешение составляет 2400х1080 точек (Full HD+), частота обновления — 120 Гц, плотность пикселей — 399 ppi. Здесь все круто, за исключением матрицы. Вместо ожидаемого AMOLED нас встречает LCD IPS. Минусы такой матрицы:

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относительно блеклые цвета, неглубокий черный цвет;

слабая энергоэффективность;

максимальной яркости недостаточно, особенно на солнце;

отсутствует функция Always on Display

некорректно работают фирменные живые обои от Xiaomi.

Дисплеи АМОЛЕД лишены вышеуказанных недостатков. Их единственный минус — раздражающее мерцание из-за ШИМа. Да и эта проблема решается с помощью технологии DC Dimming. Более подробную информацию о ШИМе вы можете найти в отдельной статье.

Так что в плане матрицы новинка от Poco проигрывает не только Redmi Note 10 Pro, но и более бюджетному Note 10. Тех, кто наоборот предпочитает IPS, разочарование не постигнет.

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Производительность

Теперь рассмотрим один из самых интересных параметров — железо смартфона. На борту Poco X3 GT стоит отличный 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 1100, работающий на частоте 2,6 Ггц. В прошлом году это было настоящее флагманское решение, да и сейчас данная платформа заслуживает уважения. Графику обрабатывает не менее крутой ускоритель Mali-G77 MC9.

В AnTuTu телефон набирает примерно 661077 баллов. Это хороший показатель, что подтверждается во время игрового процесса. Poco без проблем справляется с требовательными игрушками, такими как Genshin iMpact, Shadowgun Legends﻿, PUBG Mobile. FPS стабильно держится на уровне 59-49 кадров, нагрев минимальный.

При повседневном использовании проблем тоже не наблюдаются: приложения открываются шустро, системная анимация не лагает. Смартфон абсолютно не тормозит во время многозадачности, когда открыто множество программ и вкладок. Так что к производительности Поко Х3 ГТ не придерешься, даже с учетом того, что на телефоне установлена прошивка MIUI 12.5, которая сама по себе не отличается стабильностью.

Разумеется, флагманские устройства (тот же Mi 11) намного превосходят новинку от Poco в плане железа. Но мы говорим о мощности, делая акцент на том, что это смартфон среднего уровня с довольно невысокой стоимостью. В этом ценовом сегменте так же круто работает разве что Poco X3 Pro.﻿﻿﻿﻿

Основная и фронтальная камера

Основная камера имеет три модуля: главный на 64 Мп, ультраширокий объектив с разрешением 8 Мп и макро на 2 Мп. По цифрам все довольно скромно, ведь Redmi Note 10 Pro оснащен камерой аж на 108 Мп. Но на деле новый Поко фотографирует так же хорошо, и даже лучше, чем конкурент.

Фотографии получаются очень насыщенными и детализированными, правильно выдержан баланс белого. При достаточном освещении шумы полностью отсутствуют. Видеосъемка тоже на уровне: видео можно записывать в максимальном разрешении 4K. Приятное дополнение — есть электронная стабилизация. И, конечно же, не обошлось без мелких фишек, таких как цифровой зум, автофокус, сенсорная фокусировка, серийная съемка, поддержка HDR, ночной режим, настройка баланса белого и т. д.

Фронтальная камера более скромная: в ней всего один 16-мегапиксельный модуль, но для селфи этого вполне достаточно. Видео пишет в максимальном качестве 1080p@30fp. Больше никаких особых плюшек фронталка не получила, поэтому перейдем к другим характеристикам.





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Звук

В плане звучания Поко Х3 ГТ тоже держится молодцом. Телефон оснащен стерео динамиками, которые выдают объемный и громкий звук. Динамики производились всемирно известной компанией JBL, но это только маркетинговый ход. Никакого грандиозного звучания на уровне колонок JBL вы, конечно же, не услышите. Звук просто хороший: громкий, четкий, без скрипов, шипений и прочих сюрпризов. А что еще надо для смартфона? Если же вы требовательный меломан, придется подключать стороннюю акустику.

Единственный неприятный момент связан с отсутствием 3,5 миллиметрового порта. Компания постепенно отказывается от данного разъема в своих смартфонах, объясняя это тем, что большинство пользователей в 2021 году используют беспроводные наушники, а проводные уже устарели. Но это, конечно, дело вкуса. Да и всегда можно воспользоваться переходником, который уже есть в комплекте.﻿﻿

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Коммуникационные технологии

По коммуникациям у Poco X3 GT все отлично: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, GPS, инфракрасный порт для удаленного управления техникой и NFC. Так что все любители бесконтактной оплаты точно оценят данный телефон. Модуль должен корректно работать в Украине и России.

А вот радио нет, как и слота для карты памяти. Если с первым фактом еще можно смириться, то второй точно вызовет напряжение, ведь почти все современные Android-смартфоны поддерживают SD-карту объемом до 512 ГБ. Но ничего не поделаешь: если планируете очень активно пользоваться телефоном, то сразу приобретайте максимальную модификацию.

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Память

Мы плавно перешли к вариантам памяти. Оперативной памяти 8 ГБ, что является золотой серединой: 4 или 6 Гб может показаться мало, а 12 ГБ для повседневного использования еще не нужно. Объем постоянного накопителя составляет 128 и 256 ГБ. Радует, что разработчики стали отходить от 64 гигабайт, которых уже не хватает. Тип хранилища называется UFS 3.1. Это скоростная память, которая способна обеспечить быструю работу всех приложений.

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Батарея

В ПОКО Х3 ГТ установлен аккумулятор на 5000 мАч. Также есть быстрая 67-ваттная зарядка, которая накормит смартфон до 100% всего за 42 минуты. Беспроводную зарядку, ясное дело, не завезли. Ее даже во флагманах днем с огнем не сыщешь, а тут среднеуровневое устройство. К приятным фишкам еще можно отнести стандарт USB Power Delivery 3.0.

Автономность хорошая, и это объясняется емкой батареей. Телефон спокойно проработает два дня, но если проводить специальные тесты и сравнивать с Redmi Note 10 Pro, то Поко проигрывает. Объяснение простое: как мы уже знаем, в смартфоне установлена IPS матрица, которая не может похвастаться энергоэффективностью. AMOLED экраны более продвинутые в этом плане.﻿﻿

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Стандарты связи

Poco поддерживает сеть 5G, и это крутое дополнение на будущее. Зато в настоящем, как ни странно, могут наблюдаться проблемы с 4G. Дело в том, что телефон не работает с бендом 20. Этот диапазон распространен в некоторых городах России, поэтому при покупке будьте внимательны и заранее уточняйте все детали у своего оператора. Все остальные популярные бенды поддерживаются (3-й, 7-й, 38-й и т. д.). Доступна и такая функция, как LTE-A (4G+) — агрегация частот, объединяющая несколько диапазонов в один для лучшей связи.

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Версии и прошивки

Poco X3 GT выпускается в международной версии с глобальной прошивкой, поэтому не будет никаких проблем с выбором языка и наличием приложений, которыми мы активно пользуемся. Но официально телефон все равно не предназначается для России и Украины. География распространения — это Азия, Латинская Америка, Африка и Ближний Восток.

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Почувствуете ли вы, что данная модель якобы не для Европы? Конечно нет, за исключением одного момента — band 20 не будет работать, но об этом вы уже знаете. Других трудностей не возникнет.

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Цена

Стоимость новинки составляет 299 долларов за базовую версию с 8 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти. Сколько будет стоить улучшенная модификация с 256 Гб — пока неизвестно. Старт продаж намечен на август, но точные даты не сообщаются. Можно ли будет приобрести телефон официально в Украине, России, Беларуси и Казахстане — вряд ли. AliExpress и другие китайские интернет-магазины вам в помощь.

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Наши выводы

Ну что, друзья, все важные характеристики обсудили, и настало время итогов. Если говорить одной фразой — смартфон крутой, можно смело брать…(если вам нужен мощный аппарат среднего уровня по доступной цене). Разумеется, без минусов не обошлось, но преимущества значительно перевешивают недостатки.

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Плюсы:

Мощный процессор.

Стильный дизайн.

Громкие стереодинамики.

Тройная камера.

Поддержка 5G.

Цена 300 долларов.

Минусы:

﻿﻿Нет слота для карты памяти и разъема для наушников.

IPS экран.

Аккумулятор не так долго держит заряд, как конкуренты с АМОЛЕД.

У Поко актуальное железо, качественные камеры, 8 Гб оперативки, полный набор коммуникационных технологий, большой аккумулятор. Что еще нужно для повседневного использования? AMOLED-экран? Возможно, но некоторые пользователи наоборот обожают IPS и ненавидят АМОЛЕД. Если вы в их числе — новинка от Poco точно вам понравится.

Ближайшая альтернатива Poco X3 GT по цене — это Redmi Note 10 Pro, Poco X3 Pro и даже Mi 11 Lite, если приобретать по акции. Подробно сравнивать данные модели мы не будем, поскольку для этого понадобится отдельная статья. Просто скажем, что Поко Х3 ГТ на одном уровне с конкурентами: чем-то он лучше, чем-то хуже.

Не забудьте написать в комментариях, как вам новый смартфон, и планируете ли приобретать его себе.