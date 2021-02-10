Без откровений: дизайн POCO X3 GT

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В сеть слили рендеры POCO X3 GT

POCO множит модельный ряд устройств и на июль назначена премьера двух смартфонов: POCO F3 GT и Poco X3 GT. По каким-то причинам компания приняла решение не проводить анонс двух моделей в один день, а развела их по разным датам релиза. Возможно, таким образом она хочет продемонстрировать важность для нее каждой из новинок.

Релиз POCO X3 GT назначен на 28 июля и практически нет сомнений, что нам покажут глобальный вариант Redmi Note 10 Pro 5G. Оставалась надежда, что внешний вид своего устройства POCO обыграет как-то оригинально. Но нет, в плане дизайна также будет прослеживаться схожесть с китайским собратом.

Сегодня в сеть выложили рендеры POCO X3 GT, на которых мы видим Redmi Note 10 Pro 5G с логотипом POCO на тыльной панели. В Индии смартфон будет доступен в черном, зеленом и белом цветах.

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POCO X3 GT должен предложить 6,6-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и отклика сенсора 240 Гц. Под капотом должны установить чипсет Dimensity 1100, до 8 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной UFS 3.1. Работать аппарат будет под управлением MIUI 12 на базе Android 11.

Емкость батарейки составит 5000 мАч, будет быстрая зарядка на 67 Вт, селфи-камера на 16-мегапикселей и тройная тыльная с модулями 64 Мп + 8 Мп (ширик) + 2 Мп (макродатчик), NFC и порт USB Type-C.

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Источник: mysmartprice