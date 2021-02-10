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Комплектация

Дизайн

Дисплей

Характеристики

Камеры и звук

Производительность

Интерфейс

Автономность

Выводы

Видеообзор

Вот и подъехала для обзора обычная версия Realme 8. С обзором Pro-версии вы можете ознакомиться здесь. Все заранее понимают, что эта версия должна быть чуть проще старшего брата, но за более доступный прайс. В этом обзоре мы разберем, чего коснулись упрощения, а чего нет, и чем вообще эта модель отличается от конкурентов в своем ценовом сегменте. Обо всем, как обычно, по порядку.

Комплектация

По традиции, в коробке желтого цвета находится сам смартфон, на экране которого наклеена защитная пленка, прозрачный силиконовый чехол, скрепка и зарядное устройство на 30Вт с кабелем USB type-C. Ах да! Чуть не забыли про инструкцию (интересно, ее кто-то читает? Напишите, если такие есть).

Вот мы и увидели с вами первое отличие от «прошки» - менее мощная зарядка. У 8 Pro был блок на 65Вт, хотя устройством поддерживалось только 50Вт.

Дизайн

По габаритам и расположению элементов никаких отличий от старшей модели нет. Это все такой же компактный по современным меркам смартфон в стиле Риалми. Внешние отличия у двух братьев все же есть. Хотя задняя крышка в Pro-версии была тоже из пластика, но теперь это глянцевый пластик, в отличие от матово-перламутрового. Нельзя сказать, что он выглядит и чувствуется дешево. Просто теперь чехол в комплекте будет точно кстати, так как с таким покрытием не избежать отпечатков и царапин. Сборка корпуса сделана добротно, ничего не люфтит и не скрипит.

Вдоль всей крышки красуется надпись «DARE TO LEAP» на зеркальном фоне, переливающемся цветами радуги. Кто не знал, надпись дословно означает «осмелиться прыгнуть», а смысловой перевод – «меняя стандарты» (возможно, вы знаете другие варианты перевода этой фразы). Что ж, посмотрим дальше, какие еще стандарты поменяли в модели Realme 8.

Сканер отпечатка пальцев находится в дисплее. Сам же дисплей имеет отверстие под фронтальную камеру слева (получается, что это правый глаз). Не так давно компания Самсунг акцентировала внимание, что в их модели «фронталка» находится по центру, никаких смещений ракурса (Риалми меняют стандарты…).

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Кнопки включения и громкости тоже выполнены из пластика. Зато лоток для сим-карт здесь полноценный – можете установить две симки и карту памяти. На нижнем торце все привычно: разъем для наушников, отверстие под микрофон, гнездо зарядки и динамик. В общем, пора переходить дальше, а то мы задержались на внешности.

Дисплей

Много о дисплее писать нет смысла, так как придется повторяться. У продвинутой версии дисплей не был особо продвинутым, поэтому у младшей он точно такой же. AMOLED-матрица с частотой обновления 60Гц – все, что может предложить Realme в бюджетном сегменте. Но спасибо, что не поскупились на полноценный Always On Display и DC Dimming (найти эту функцию можно в разделе настроек «Лаборатория Realme»). Показания замеров ШИМа с выключенным устранением мерцания и со включенным вы можете видеть ниже на скриншоте.

Характеристики

· Размеры/вес: 160.6 x 73.9 x 8 мм, 176 г

· Дисплей: 6.4 дюйма S-AMOLED; разрешение 2400x1080 FHD+, соотношение сторон 20:9; 60 Гц (частота отклика 180 Гц); плотность пикселей 409 ppi; пиковая яркость 1000 нит.

· Память: оперативная 4/6/8 Гб LPDDR4x; встроенная 64/128 Гб UFS 2.1 с возможностью установки карты MicroSD до 512 Гб.

· Процессор: MediaTek Helio G95

CPU: 8 ядер, 2 х Cortex-A76 до 2,05 ГГц + 6 х Cortex-A55, 12 нм

GPU: ARM Mali-G76 до 900 МГц

· Камеры: основной модуль– 64 Мп Omnivision, размер сенсора 1/1.73″, 0.8 μm, апертура f/1.8, PDAF; сверхширокоугольный модуль – 8 Мп, угол 119º, апертура f/2.3; макромодуль – 2 Мп, апертура f/2.4, минимальное расстояние 4 см; датчик глубины – 2 Мп, монохромный, апертура f/2.4; фронтальная камера – 16 Мп, апертура f/2.45

· ОС: Андроид 11, оболочка RealmeUI 2.0

· Аккумулятор: 5000 мАч

· Зарядное устройство: 30 Вт, поддержка QC3.0

· Особенности: NFC в глобальной версии, стереозвук отсутствует, сканер отпечатков пальцев в дисплее, разъем 3.5 мм для наушников, Hi-Res Audio, aptx, лоток для 2-х сим-карт и карты памяти.

· Цвета: серебристый и черный

Realme 8 Как снимает и звучит

Основная камера в блоке от производителя Omnivision и имеет разрешение 64Мп, апертура f/1.79. Снимки на этот сенсор получаются вполне себе неплохими, если сравнивать с конкурентами в этом ценовом сегменте. В нескольких случаях он показал себя даже на каплю лучше, чем его старший брат – Realme 8 Pro. Ну а если сравнить с Poco X3 Pro, то в большинстве сценариев вы будете больше довольны снимками с Realme.

В приложении камеры не стали убирать режимы, доступные в 8 Pro. Можно снимать звезды в специальном «астрономическом режиме», есть «динамический портретный режим» и т.д. Это, не говоря уже об обычном режиме «ночь» или режиме съемки в полном разрешении.

16-мегапиксельная фронтальная камера снимает на твердую 4-ку. Чисто субъективно, у того же Poco X3 Pro фронталка снимает немного четче. Сравните сами.

Обсуждать широкоугольные объективы на 8Мп или макромодули на 2Мп в аппаратах такого уровня просто нет смысла. Они просто есть, для галочки.

Видео Риалми 8 Про снимает сносно, но хотелось бы лучшего. Цвета слегка перенасыщены. Стабилизация доступна только при записи видео в Full HD. Зато радует быстрая смена фокуса.

За звучание в смартфоне отвечает один динамик на нижнем торце. Стоит упомянуть, что компания Realme не оснащает свои бюджетные модели стереозвуком. Поэтому определенной объемности не хватает. Но все-таки «восьмерка» звучит на хорошем уровне, даже лучше, чем тот же Realme 7 Pro.

А для ценителей качественной музыки в наушниках есть поддержка Hi-Res Audio и кодека aptX для прослушивания через блютуз-наушники (хотя это странно, ведь данная разработка является собственностью Qualcomm, а процессор здесь от их конкурента - MediaTek).

Что по железу

Процессор Helio G95 от MediaTek показывает достаточно высокие результаты по сравнению с аналогичными моделями у конкурентов. Работа интерфейса и выполнение повседневных задач на порядок шустрее у Helio G95, чем у Snapdragon 720G или 732G.

Если смотреть на баллы в различных тестах, то все довольно замечательно. В каких-то ситуациях результат будет показывать даже выше, чем у Realme 8 Pro на Snapdragon 720G. Но результат троттлинг-теста выдает не очень приятную картину: буквально через несколько минут следуют просадки до 73% от всей мощности. Для рядового пользователя этот результат вряд ли о чем-то скажет, но имейте в виду.

Работа интерфейса

В смартфоне из коробки предустановлена операционная система Realme UI 2.0. В целом ощущения от этой операционки приятные, и за это надо отдать должное разработчикам. С самого начала у прошивки нет никаких «глюков» или тормозов, как мы привыкли это видеть в первых партиях моделей Xiaomi. Да и в целом, все больше людей отдают предпочтение этой операционной системе как более стабильной и плавной.

Отдельной плюшкой Realme UI 2.0 является уже предустановленное приложение для простенького монтажа видеороликов Soloop. Молодежь это оценит, учитывая всеобщий интерес к видеоблогам.

Автономность

Емкий аккумулятор на 5000 мАч – очередное отличие от Про-версии, в которой батарея всего на 4500 мАч. Надо признать, что наш подопытный удивил автономностью. В нашем фирменном тесте он занял 6-е место, продержавшись 10 часов и 8 минут. Казалось бы, процессор со своими 12-ю нанометрами должен быть более «прожорлив». Непонятно, как Realme этого достигли. Может, этому способствует хорошо продуманная оптимизация работы прошивки. Но факт остается фактом, результат мы внесли в таблицу.

Зарядное устройство немного «облегчили» - доступна мощность 30Вт по проводу. Беспроводная зарядка здесь не поддерживается. Производители обещают, что до 100% смартфон может зарядиться за 65 минут. Много это или мало – решать вам. Но привлекла внимание еще одна заявленная цифра – до 40 дней во включенном состоянии. Похоже, все коммуникации для этого должны быть отключены.

Выводы

На этом этапе можно перечислить достоинства и недостатки данной модели и затем сравнить с предложениями от конкурентов за эти же деньги.

Плюсы:

AMOLED -экран с полноценными DC Dimming и Always On Display

Хорошая батарея на 5000мАч

Стабильное и плавное ПО

Достаточно производительный процессор

Низкая стоимость за хороший объем памяти

Минусы:

Нет повышенной частоты обновления экрана

Отстойная вибрация (кому важно)

Нет стереозвука

Корпус из глянцевого пластика

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ПРОМОКОД: "AETECHA1090" (Украина) / "P3XCNVAQ" (Россия)

Исходя из вышеперечисленного, аппарат вполне заслуживает своих денег. Нельзя упрекнуть Риалми за то, что они ставят неадекватный ценник на свои смартфоны, впаривая народу полное «фуфло». Но сказать, что эта модель меняет стандарты точно нельзя. Если вы хотите более мощное железо и дисплей с повышенной герцовкой, присмотритесь к чуть более дорогому Poco X3 Pro. Но помните, что у него экран IPS, слабее камера, а внешний вид и габариты - вообще на любителя.

Redmi Note 10S за примерно такую же цену проигрывает по крайней мере нестабильной прошивкой и камеры его снимают похуже. Но его разговорный динамик участвует в воспроизведении звука в стерео. В остальном они плюс-минус одинаковые.

Realme 8 Видеообзор

Всем добра и да пребудет с вами Андроид!