46

﻿ Redmi Note 10 S – Sамый умный или sамый красивый?

Дизайн и дисплей

Производительность

Характеристики

Автономность

Камеры

Интерфейс и особенности

Цена и итоги

С 28 апреля поступил в продажу очередной продукт от Xiaomi– Redmi Note 10S. По идее, буква S в названии модели должна означать что-то сбалансированное в линейке. Какие новости нас ждут в этой модели и чем она отличается от своих двух братьев – Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro? Посмотрим, удивит ли нас продукт на этот раз.

Комплектацию особо описывать нет смысла – здесь все привычно: смартфон с пленкой на экране, зарядка и кабель, скрепка и силиконовый чехол.

Читайте также: Redmi Note 10S по приятной цене на Aliexpress

Дизайн и дисплей

Внешне эта модель ничем не отличается от предыдущей версии Redmi Note 10 – такой же пластиковый корпус, такие же габариты и блок камер. Дисплей по габаритам такой же. Но спасибо Xiaomi, что завезли функцию DC Dimming, ШИМ при включенном устранении мерцания заметно падает. Повышенной частоты дисплея не ждите, 60Гц и конец. Кастрированный Always On Display так и остался кастрированным – это странно, ведь частота обновления экрана урезанная.

Работает дисплей под прикрытием Gorilla Glass 5-го поколения. Кстати, разрешение дисплея выросло, как и плотность пикселей. Соотношение дисплея к рамкам корпуса – 84%, как и у младшего брата. Кажется, рамки и «подбородок» здесь довольно жирные.

Датчик отпечатка пальцев встроен в кнопку питания. Лоток для сим-карт Редми ноут 10С получил царский – на 2 симки и карту памяти. По расцветкам на выбор предложили три: серый, белый и голубой (у обычной 10-ки вместо голубого был зеленый).

Redmi Note 10 S Производительность10

Главным отличием обновленной модели стал процессор – MediaTek Helio G95. Сразу подчеркнем, что на производительности здесь Xiaomiне стали выкладываться по полной. На практике по производительности Redmi Note 10S вышел чем-то средним между Note 10 и Note 10 Pro. Хотя некоторые синтетические тесты могут показывать его незначительное преимущество над «драконами». В тесте Антуту смартфон набирает почти 325 тысяч попугаев (Redmi Note 10 со Snapdragon 678 набирал 275 тысяч, а Snapdragon 732G у Redmi Note 10 Pro– 335 тысяч).

Чип Helio G95 выполнен по 12-нм техпроцессу. На пиковой нагрузке корпус нагрелся до 43ºС, и это вполне приемлемая температура (от такого чипа мы и не ожидали горячего темперамента). Троттлинг-тест тоже не показал особых просадок, в средних по «тяжести» играх все более-менее ровно. А уже в такой требовательной игре, как Genshin Impact, вы получите 30fps на средних настройках графики. Но все равно вы заметите подтормаживания.

Память у нашего подопытного тоже скромная. Оперативка выполнена по технологии LPDDR4x, а встроенная флэш-память – по типу UFS 2.2. Приложения, особенно тяжелые, открываются довольно медленно.

Характеристики

Основные характеристики Redmi Note 10 S :

Размеры/вес : 160.5 x 74.5 x 8.3 мм, вес 179г

Дисплей : 6.43 дюйма AMOLED , разрешение 2400x1080, соотношение сторон 20:9, плотность пикселей 409 ppi

Память : 6Гб+64Гб; 6Гб+128Гб; 8Гб+128Гб; LPDDR 4 x + UFS 2.2

Процессор : MediaTek Helio G 95, 2х Cortex A 76 2,05ГГц, 6х Cortex A 55 2,0Ггц; видеоускоритель Mali G 76

Камеры: Основной модуль – 64Мп, размер сенсора 1/1.97″, апертура f/1.8; сверхширокоугольный модуль – 8 МП, размер сенсора 1/4", апертура f/2.2, угол обзора 119°; макрообъектив – 2Мп; вспомогательный модуль – 2Мп; фронтальная камера – 13Мп, апертура f/2.5

Видеозапись:

ОС : MIUI 12.5 Андроид 11 , оболочка12.5

Аккумулятор : 5000мАч, Li-Pol

Зарядное устройство : 33Вт

Особенности : NFC (опционально), влагозащита IP 53, боковой сканер отпечатка пальцев, стереозвук, ИК-порт

Цвета: серый ( Onyx Gray ), белый ( Pebble White ) и голубой ( Ocean Blue )

Автономность

Аккумулятор на 5000мАч, который тоже достался от предшественников, обеспечивает сравнительно долгую жизнь телефона, учитывая 60-герцовый дисплей и не особо прожорливый процессор. После полного заряда Редми Ноут 10С сможет прожить до двух дней в смешанном режиме использования.

Зарядное устройство по-прежнему поддерживает мощность 33 Вт, и до 100% АКБ зарядится примерно за 75 минут. На сегодня это не фонтан, но и не самое дно.

Камеры

Основной модуль Redmi Note 10S получил средний между обычной версией и «прошкой» - на 64Мп. Мы уже упоминали проблемность софта, работающего под управлением процессора от MediaTek. Какая бы не была матрица, качество снимков будет получаться хуже, чем у аналогов с точно таким же сенсором, но в связке с процессором от Qualcomm. Возможно, ситуация изменится в будущем, но пока реальность такова.

При ярком освещении фото вас вряд ли разочаруют. Но если на них будут темные участки, то ожидайте в этих местах потери информации. Также замечаем не совсем правильно подобранную экспозицию.

Об ультрашироком модуле на 8Мп совсем говорить не хочется, все довольно печально. Но тем не менее, он есть (ведь нельзя же делать смартфон с одним, но хорошим модулем, это как-то не по-китайски). Но есть хоть какой-то плюс: снимать видео на «ультраширик» можно с электронной стабилизацией в Full HD.

Снимки в ночное время – точно не его конек. И ночной режим вообще только портит картину. Чувствуется маленький размер сенсора. Если коротко, вас ожидает ощутимая потеря детализации, темные и «мыльные» участки. Тот же Realme GT Neo, который недавно был у нас на обзоре, с такими же 64 Мп показал результаты на голову выше, чем Redmi Note 10S.

*источник фотографий: ChinaИнспект

Запись видео в разрешении Full HD (1080 пикселей) доступна при 60 кадрах в секунду, а 4К – при 30. А любителям «слоу-мо» будет возможность снимать HD-видео (720 пикселей) при 960 кадрах в секунду. Стабилизации у основного модуля нет, так что приготовьтесь к бешенному родео при съемке в движении. Звук смартфон записывает тоже не очень.

Снимки на фронтальную камеру вполне сносные, да и запись видео на нее при 30fps снабжается стабилизацией.

Интерфейс и особенности

Из коробки на Редми Ноут 10С установлена прошивка MIUI 12.5. Как всегда, в начале нас ожидают баги: какие-то проблемы с разблокировкой, всплывающие из ниоткуда и пропадающие уведомления приложений, «вылеты» приложений. Да и в самом интерфейсе нередко появлялись фризы. Если вы установите живые обои, то они еще больше добавят тормозов.

Стереозвук есть – разговорный динамик помогает основному, который размещен на нижнем торце. Но он все так же прост, это далеко не флагманское качество звука.

Цена и итоги

За базовую версию без NFC на 6/64Гб цена в Китае начинается с 199$ (219$ за 6/128Гб и 249$ за версию на 8/128Гб). Скорее всего на глобальном рынке вариация на 8/128Гб будет оснащена модулем NFC по умолчанию. Но сейчас вы можете успеть приобрести его со скидками по этой ссылке. Ловите цены и промокод!

Версия: 6/64 Гб, без NFC - UA $186/RU $193,16

Версия: 6/64 Гб, с NFC - UA $190/RU $197,16

Версия: 6/128 Гб, без NFC – UA $206/RU $213,16

Версия: 6/128 Гб, с NFC - UA $210/RU $217,16

Версия: 8/128 Гб, без NFC - UA $236/RU $243,16

Купон магазина $3 + промокод "AETECHA1090"UA/"P3XCNVAQ"RU

Если вы еще не подписаны на наш telegram-канал﻿﻿﻿﻿﻿﻿, то обязательно сделайте это - в нем мы подбираем для вас лучшую технику по самым приятным ценам, мониторим скидки, акции и промокоды. Ссылка на канал: https://t.me/andro_price﻿.

Итак, обсудим его преимущества и недостатки перед собратьями и конкурентами.

Преимущества:

Низкая цена

наличие функции DC Dimming

энергоэффективный процессор

Недостатки:

слабая камера (или софт)

медленная память

сырое ПО

Получилось ли у Xiaomi достичь баланса между ценой и характеристиками? Да, получилось, но грань довольно тонкая. Мы не рекомендуем пока приобретать модель Redmi Note 10S из-за проблем с прошивкой и недостаточно оптимизированного под процессор софта. Советуем присмотреться к таким моделям, как Realme 8 Pro (240$) или же взять вышедший ранее анее рRedmi Note 10 с 4Гб оперативки за те же деньги.

На площадке Алиэкспресс еще есть такие модели, как Realme X2, вышедший в 2019 году, который, кажется, во всем лучше Redmi Note 10S. Разве что у него устаревший каплевидный вырез под фронталку. Его можно приобрести за 224$.

Ну а совсем скоро нас ждет обзор Realme 8, который очень схож с нашим сегодняшним подопытным. У него такой же процессор, камера и аккумулятор; да и габариты такие же. Посмотрим, получится ли у Риалми избежать таких проблем, как в случае с Xiaomi.

Всем добра и да пребудет с вами Андроид!