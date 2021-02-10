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Обзор Redmi Note 10S - найден ли идеальный баланс?

29.04.2021 46 0

﻿Redmi Note 10S– Sамый умный или sамый красивый?

Дизайн и дисплей

Производительность

Характеристики

Автономность

Камеры

Интерфейс и особенности

Цена и итоги

 

redmi note 10s в руке

 

С 28 апреля поступил в продажу очередной продукт от XiaomiRedmi Note 10S. По идее, буква в названии модели должна означать что-то сбалансированное в линейке. Какие новости нас ждут в этой модели и чем она отличается от своих двух братьев – Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro? Посмотрим, удивит ли нас продукт на этот раз.

 

Комплектацию особо описывать нет смысла – здесь все привычно: смартфон с пленкой на экране, зарядка и кабель, скрепка и силиконовый чехол.

 

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Дизайн и дисплей

Редми ноут 10 и 10s

 

Внешне эта модель ничем не отличается от предыдущей версии Redmi Note 10 – такой же пластиковый корпус, такие же габариты и блок камер. Дисплей по габаритам такой же. Но спасибо Xiaomi, что завезли функцию DC Dimming, ШИМ при включенном устранении мерцания заметно падает. Повышенной частоты дисплея не ждите, 60Гц и конец. Кастрированный Always On Display так и остался кастрированным – это странно, ведь частота обновления экрана урезанная.

 

DC Dimming redmi Note 10S. Источник: China Инспект, https://www.youtube.com/watch?v=khV1JqFI0IU&t=206s

 

Работает дисплей под прикрытием Gorilla Glass 5-го поколения. Кстати, разрешение дисплея выросло, как и плотность пикселей. Соотношение дисплея к рамкам корпуса – 84%, как и у младшего брата. Кажется, рамки и «подбородок» здесь довольно жирные.

 

Датчик отпечатка пальцев встроен в кнопку питания. Лоток для сим-карт Редми ноут 10С получил царский – на 2 симки и карту памяти. По расцветкам на выбор предложили три: серый, белый и голубой (у обычной 10-ки вместо голубого был зеленый).

Производительность Redmi Note 10S

Antutu Redmi note 10s. Источник: China Инспект, https://www.youtube.com/watch?v=khV1JqFI0IU&t=206s

 

Главным отличием обновленной модели стал процессор – MediaTek Helio G95. Сразу подчеркнем, что на производительности здесь Xiaomiне стали выкладываться по полной. На практике по производительности Redmi Note 10вышел чем-то средним между Note 10 и Note 10 Pro. Хотя некоторые синтетические тесты могут показывать его незначительное преимущество над «драконами». В тесте Антуту смартфон набирает почти 325 тысяч попугаев (Redmi Note 10 со Snapdragon 678 набирал 275 тысяч, а Snapdragon 732у Redmi Note 10 Pro– 335 тысяч).

 

Геншин на Редми ноут 10с. Источник: China Инспект, https://www.youtube.com/watch?v=khV1JqFI0IU&t=206s

 

Чип Helio G95 выполнен по 12-нм техпроцессу. На пиковой нагрузке корпус нагрелся до 43ºС, и это вполне приемлемая температура (от такого чипа мы и не ожидали горячего темперамента). Троттлинг-тест тоже не показал особых просадок, в средних по «тяжести» играх все более-менее ровно. А уже в такой требовательной игре, как Genshin Impact, вы получите 30fps на средних настройках графики. Но все равно вы заметите подтормаживания.

 

Троттлинг Редми Ноут 10с. Источник: China Инспект, https://www.youtube.com/watch?v=khV1JqFI0IU&t=206s

 

Память у нашего подопытного тоже скромная. Оперативка выполнена по технологии LPDDR4x, а встроенная флэш-память – по типу UFS 2.2. Приложения, особенно тяжелые, открываются довольно медленно.

Характеристики

  • Основные характеристики Redmi Note 10S:
  • Размеры/вес: 160.5 x 74.5 x 8.3 мм, вес 179г
  • Дисплей: 6.43 дюйма AMOLED, разрешение 2400x1080, соотношение сторон 20:9, плотность пикселей 409ppi
  • Память: 6Гб+64Гб; 6Гб+128Гб; 8Гб+128Гб; LPDDR4x + UFS 2.2
  • Процессор: MediaTek Helio G95, 2хCortex A76 2,05ГГц, 6х Cortex A55 2,0Ггц; видеоускоритель Mali G76
  • Камеры: Основной модуль – 64Мп, размер сенсора 1/1.97″, апертура f/1.8; сверхширокоугольный модуль – 8 МП, размер сенсора 1/4", апертура f/2.2, угол обзора 119°; макрообъектив – 2Мп; вспомогательный модуль – 2Мп; фронтальная камера – 13Мп, апертура f/2.5
  • Видеозапись:
  • ОС: Андроид 11, оболочка MIUI 12.5
  • Аккумулятор: 5000мАч, Li-Pol
  • Зарядное устройство: 33Вт
  • Особенности: NFC (опционально), влагозащита IP53, боковой сканер отпечатка пальцев, стереозвук, ИК-порт
  • Цвета: серый (Onyx Gray), белый (Pebble White) и голубой (Ocean Blue)

Автономность

Аккумулятор на 5000мАч, который тоже достался от предшественников, обеспечивает сравнительно долгую жизнь телефона, учитывая 60-герцовый дисплей и не особо прожорливый процессор. После полного заряда Редми Ноут 10С сможет прожить до двух дней в смешанном режиме использования.

 

Зарядное устройство по-прежнему поддерживает мощность 33 Вт, и до 100% АКБ зарядится примерно за 75 минут. На сегодня это не фонтан, но и не самое дно.

Камеры

Камеры Редми ноут 10с. Источник: China Инспект, https://www.youtube.com/watch?v=khV1JqFI0IU&t=206s

 

Основной модуль Redmi Note 10S получил средний между обычной версией и «прошкой» - на 64Мп. Мы уже упоминали проблемность софта, работающего под управлением процессора от MediaTek. Какая бы не была матрица, качество снимков будет получаться хуже, чем у аналогов с точно таким же сенсором, но в связке с процессором от Qualcomm. Возможно, ситуация изменится в будущем, но пока реальность такова.

 

redmi note 10s фото 1. Источник: China Инспект, https://www.youtube.com/watch?v=khV1JqFI0IU&t=206s

 

При ярком освещении фото вас вряд ли разочаруют. Но если на них будут темные участки, то ожидайте в этих местах потери информации. Также замечаем не совсем правильно подобранную экспозицию.

 

redmi note 10s фото 2. Источник: China Инспект, https://www.youtube.com/watch?v=khV1JqFI0IU&t=206s

 

Об ультрашироком модуле на 8Мп совсем говорить не хочется, все довольно печально. Но тем не менее, он есть (ведь нельзя же делать смартфон с одним, но хорошим модулем, это как-то не по-китайски). Но есть хоть какой-то плюс: снимать видео на «ультраширик» можно с электронной стабилизацией в Full HD.

 

redmi note 10s фото 3. Источник: China Инспект, https://www.youtube.com/watch?v=khV1JqFI0IU&t=206s

 

Снимки в ночное время – точно не его конек. И ночной режим вообще только портит картину. Чувствуется маленький размер сенсора. Если коротко, вас ожидает ощутимая потеря детализации, темные и «мыльные» участки. Тот же Realme GT Neo, который недавно был у нас на обзоре, с такими же 64 Мп показал результаты на голову выше, чем Redmi Note 10S.

 

redmi note 10s фото 4. Источник: China Инспект, https://www.youtube.com/watch?v=khV1JqFI0IU&t=206s

*источник фотографий: ChinaИнспект  

 

Запись видео в разрешении Full HD (1080 пикселей) доступна при 60 кадрах в секунду, а 4К – при 30. А любителям «слоу-мо» будет возможность снимать HD-видео (720 пикселей) при 960 кадрах в секунду. Стабилизации у основного модуля нет, так что приготовьтесь к бешенному родео при съемке в движении. Звук смартфон записывает тоже не очень.

 

Снимки на фронтальную камеру вполне сносные, да и запись видео на нее при 30fps снабжается стабилизацией.

Интерфейс и особенности

Из коробки на Редми Ноут 10С установлена прошивка MIUI 12.5. Как всегда, в начале нас ожидают баги: какие-то проблемы с разблокировкой, всплывающие из ниоткуда и пропадающие уведомления приложений, «вылеты» приложений. Да и в самом интерфейсе нередко появлялись фризы. Если вы установите живые обои, то они еще больше добавят тормозов.

 

redmi note 10s низ

 

Стереозвук есть – разговорный динамик помогает основному, который размещен на нижнем торце. Но он все так же прост, это далеко не флагманское качество звука.

Цена и итоги

За базовую версию без NFC на 6/64Гб цена в Китае начинается с 199$ (219$ за 6/128Гб и 249$ за версию на 8/128Гб). Скорее всего на глобальном рынке вариация на 8/128Гб будет оснащена модулем NFC по умолчанию. Но сейчас вы можете успеть приобрести его со скидками по этой ссылке. Ловите цены и промокод!

 

Версия: 6/64 Гб, без NFC - UA $186/RU $193,16

Версия: 6/64 Гб, с NFC - UA $190/RU $197,16

Версия: 6/128 Гб, без NFC – UA $206/RU $213,16

Версия: 6/128 Гб, с NFC - UA $210/RU $217,16

Версия: 8/128 Гб, без NFC - UA $236/RU $243,16

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Итак, обсудим его преимущества и недостатки перед собратьями и конкурентами.

 

Преимущества:

  • Низкая цена
  • наличие функции DCDimming
  • энергоэффективный процессор

 

Недостатки:

  • слабая камера (или софт)
  • медленная память
  • сырое ПО

 

redmi note 10s и риалми 7

 

Получилось ли у Xiaomi достичь баланса между ценой и характеристиками? Да, получилось, но грань довольно тонкая. Мы не рекомендуем пока приобретать модель Redmi Note 10из-за проблем с прошивкой и недостаточно оптимизированного под процессор софта. Советуем присмотреться к таким моделям, как Realme 8 Pro (240$) или же взять вышедший ранее анее рRedmi Note 10 с 4Гб оперативки за те же деньги.

 

Риалми Икс 2

 

На площадке Алиэкспресс еще есть такие модели, как Realme X2, вышедший в 2019 году, который, кажется, во всем лучше Redmi Note 10S. Разве что у него устаревший каплевидный вырез под фронталку. Его можно приобрести за 224$.

 

Ну а совсем скоро нас ждет обзор Realme 8, который очень схож с нашим сегодняшним подопытным. У него такой же процессор, камера и аккумулятор; да и габариты такие же. Посмотрим, получится ли у Риалми избежать таких проблем, как в случае с Xiaomi.

 

Всем добра и да пребудет с вами Андроид!

 

Redmi Note 10S
Автор: Фесенко Тимофей Дата публикации: 29.04.2021

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Обзор Redmi Note 10S - найден ли идеальный баланс?

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