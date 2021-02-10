Redmi Note 10S по приятной цене на AliExpress

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Redmi Note 10S предлагают со скидкой на старте продаж

В начале марта Xiaomi провела мероприятие, посвященное выходу серии Redmi Note 10. Среди новинок оказался и Redmi Note 10S, который теперь выходит на глобальный рынок. На старте продаж смартфон предлагают с солидной скидкой и есть возможность еще немного сэкономить, чтобы купить его еще по меньшей цене.

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Напомним, что Redmi Note 10S обладает AMOLED-панелью диагональю 6,43 дюйма разрешением FullHD+ (2400х1080 точек) с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1100 нит. Построен смартфон на базе 12-нанометрового Helio G95 с тактовой частотой 2,2 ГГц, предлагает 6/8 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64/128 Гб.

Поставляется Redmi Note 10S с аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт, фронталкой на 13-мегапикселей и четверной тыльной камерой 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Имеется ИК-порт, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников и модуль NFC (в зависимости от версии).

Redmi Note 10S

Версия: 6/64 Гб, без NFC - UA $186/RU $193,16

Версия: 6/64 Гб, с NFC - UA $190/RU $197,16

Версия: 6/128 Гб, без NFC – UA $206/RU $213,16

Версия: 6/128 Гб, с NFC - UA $210/RU $217,16

Версия: 8/128 Гб, без NFC - UA $236/RU $243,16

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