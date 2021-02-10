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Обзор Redmi Note 11 Pro - бюджетник с топовыми характеристиками?

27.11.2021 469 0

Обзор смартфона Redmi Note 11 Pro - бюджетник с топовыми характеристиками?

﻿Технические характеристики

Комплектация

Дизайн и габариты

Качество экрана

Процессор и производительность в играх

Система и ограничения в китайской версии

Камеры и качество фото

Коммуникации

Цена

Итоги

 

Привет, друзья! Первого ноября Xiaomi презентовали в Китае новую линейку доступных смартфонов Redmi Note 11. Было показано несколько моделей, но сегодня мы остановимся на самой интересной, а именно на Redmi Note 11 Pro. Это должен быть топовый бюджетник с крутыми характеристиками и поддержкой флагманских технологий. Все ли так радужно на самом деле – сегодня и узнаем. Усаживайтесь поудобнее и приступайте к чтению нашего обзора.

Redmi Note 11 Pro на столе﻿

 

Технические характеристики﻿﻿

Диагональ экрана:

6,67″﻿

Матрица:

AMOLED

Разрешение экрана:﻿﻿

1080х2400 пикселей

Дополнительные характеристики дисплея:﻿

Частота обновления 120 Гц, поддержка HDR10, стандартная яркость 700 нит, максимальная – 1200 нит

Габариты:

163,7x76,2x8,3 мм, вес 207 г.﻿﻿

Материалы корпуса:﻿

Стеклянная задняя крышка и пластиковые грани﻿﻿

Цвета:

Milky Way Blue (белый с голубым отливом), Forest Green (зеленый), Mysterious Black (черный), Timeless Purple (фиолетовый)﻿

Процессор:

MediaTek Dimensity 920 5G (6 нанометров)﻿

Графический ускоритель:﻿

Mali-G68 MC4﻿

Ядра:

Два ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2,5 Ггц и шесть ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2,0 Ггц﻿

Варианты памяти:﻿

 6/128 Гб, 8/128 Гб, 8/256 Гб

Операционная система:

MIUI 12.5, Android 11

Основная камера: 

108 Мп (диафрагма f/1.9, размер пикселя 1/1.52", размер матрицы 0.7µm, технология Dual Pixel) + 8 Мп (ультраширокий объектив, угол обзора 120˚) + 2 Мп (диафрагма f/2.4, телефото макро)

﻿﻿﻿Запись видео в 4K@30fps﻿

Фронтальная камера:

16 Мп, запись видео в 1080p@30fps﻿

Коммуникации:

Bluetooth 5.2, NFC, ИК-порт, GPS, Wi-Fi 6﻿

Аккумулятор:﻿

5160 мАч﻿

Быстрая зарядка:﻿

 67W, заряд до 100% за 43 минуты

Официальная цена:﻿

От 300 долларов (CN Version)﻿

Как видим, по техническим характеристикам Redmi Note 11 Pro – просто зверь. В смартфоне заявлены все крутые фишки, такие как AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, производительный процессор от MediaTek, 108-мегапиксельная камера и даже быстрая 67-ваттная зарядка. На бумаге новинка от Redmi выглядит просто конфеткой, но давайте разбираться подробнее.

 

Комплектация

Чем комплектуется Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro поставляется в белой прямоугольной коробке с крупными золотыми надписями. Смотрится неплохо: даже создается впечатление, что держишь в руках упаковку от дорогого и премиального устройства. В коробке обнаруживаем сам смартфон и дополнительные аксессуары, которыми Сяоми всегда комплектует свои телефоны. Первое, что бросается в глаза – это минимум пластика. Единственный пластик в комплекте – зарядное устройство, все остальное сделано исключительно из бумаги. Да-да, Xiaomi тоже начали активно поддерживать всю эту историю с заботой о природе. Хоть радует, что блок питания положили.

Зарядное устройство Redmi Note 11 Pro

 

Давайте все-таки подробнее рассмотрим комплект Redmi Note 11 Pro. Нас встречает увесистый блок питания мощностью 67 Вт, кабель USB Type-C и прозрачный силиконовый чехол. Качество чехольчика, как всегда, посредственное, так он еще обладает довольно неприятным запахом. Но противный аромат быстро выветривается. Еще в комплекте есть документация и скрепка для SIM-лотка, но это нам неинтересно. Защитная пленка уже наклеена на дисплее Redmi Note 11 Pro, за что отдельный плюс Сяоми. Наушники, ясное дело, отсутствуют. На этом комплектация заканчивается, поэтому переходим непосредственно к герою сегодняшнего обзора.

 

Дизайн и габариты

Габариты Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro получил совершенно новую фишку в дизайне, а именно плоские грани. Вам это никого не напоминает? Да, все верно, здесь явный закос под последние Айфоны. И это ни в коем случае не радует, поскольку китайцы опять начали копировать всем известный американский бренд. Спрашивается – зачем? Если не можете сами придумать какое-то крутое изменение дизайна, так оставьте тогда все как было. Да и в повседневном использовании плоские грани ощущаются максимально неприятно. Телефон врезается в руку и держать его неудобно. Более того, грани выполнены из пластика, что сразу бросается в глаза и напоминает, что перед нами всего лишь бюджетник. В общем, вряд ли такое изменение в эргономике кто-то оценит.  

Дизайн Redmi Note 11 Pro 

В остальном же дизайн Redmi Note 11 Pro радует. Задняя панель стеклянная, и благодаря матовому напылению на ней почти не остаются следы от пальцев. Рамки очень тонкие, соотношение экрана к корпусу составляет 86.1%. Модуль фронтальной камеры, расположенный по центру, просто крошечный. Также заявлена защита закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Как выглядят камеры в Redmi Note 11 Pro 

Блок камер большой из-за 108-мегапиксельного модуля, но смотрится аккуратно, хоть и сильно выступает. Дизайн блока камер напоминает аналогичное решение в Redmi Note 10 Pro. Радует разнообразие цветовых вариантов. Есть черная, зеленая, фиолетовая и белая с голубым расцветки корпуса. Особенно свежо выглядит фиолетовый цвет, да и белый с голубым отливом многим понравится.

 

Быстро пробежимся по цифрам. Габариты Redmi Note 11 Pro составляют 163,7x76,2x8,3 мм при весе 207 грамм. Redmi в меру тонкий и легкий, но это, конечно же, не компакт. Из разъемов оставили аудиоджек и инфракрасный порт, но поддержку SD-карты убрали. Поэтому рекомендуем сразу приобретать версию на 256 Гб и не волноваться о загруженности внутреннего накопителя.

 

Качество экрана

Лицевая часть Redmi Note 11 Pro

Новинка от Redmi может похвастаться 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080 на 2400 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Поддерживается режим HDR10, пиковая яркость составляет 1200 нит, плотность пикселей на дюйм – 395 ppi. Вы точно не ожидали таких отличных параметров от смартфона из бюджетного сегмента. При этом, дисплей Redmi Note 11 Pro хорош не только на бумаге. В реальности цветопередача правильная и приятная, цвета сочные, яркости более чем достаточно, сенсор отзывчивый и не глючит. Даже в телефонах стоимостью 300-400 долларов вы вряд ли найдете такой крутой экран, а в бюджетном ценовом сегменте у него вообще нет конкурентов.

Качество дисплея Redmi Note 11 Pro 

Несмотря на то, что Redmi Note 11 Pro оснащен матрицей АМОЛЕД, полноценного AOD по-прежнему нет. Экран остается активным только 10 секунд, и это никакой не Always on Display. Такая же проблема наблюдалась и в прошлом поколении Редмиков. Очень жаль, что компания никак не может завезти в бюджетники адекватный AOD. Функции DC Dimming нет, но уровень ШИМа и так адекватный, а именно:

 

  • 100% - 4%;
  • 75% - 4%;
  • 50% - 5%;
  • 35% - 6%;
  • 25% - 7%;
  • 15% - 29%;
  • 5% - 30%;
  • 0% - 17%.

 

Напоминаем, что если ШИМ превышает 20%, у некоторых людей может возникать головная боль, усталость глаз и другой дискомфорт. Но в Redmi Note 11 Pro такой уровень мерцания наблюдается только на яркости 15-5%. Подробнее узнать о ШИМе и его влиянии на здоровье вы можете в отдельной статье.

 

Процессор и производительность в играх

Новый смартфон Redmi Note 11 Pro

На борту Redmi Note 11 Pro стоит новый 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 920 5G. Это не флагманский чип, но он точно выше среднего уровня. Сразу расскажем, как ведет себя телефон в требовательных игрушках. В Shadowgun Legends после 30 минут игры средняя частота кадров составила 55 FPS при нагреве корпуса 45°C. Такой показатель можно считать отличным. Genshin iMpact выдает не такую крутую картину, но играть тоже вполне комфортно: на ультравысоких настройках после получаса игры имеем 39 FPS с нагревом 47°C. Очень радует полное отсутствие просадок. Redmi Note 11 Pro с достоинством прошел тест на троттлинг: график все время был в зеленой зоне.

Genshin iMpact Redmi Note 11 Pro

Shadowgun Legends Redmi Note 11 Pro 

В общем, новинку от Redmi спокойно можно назвать неплохим игровым устройством. Звезд с неба не ждите, но комфортно поиграть вы точно сможете. Для лучшего понимания ситуации скажем, что Dimensity 920 5G – это прямой конкурент Snapdragon 778G от Qualcomm. Но Снапдрагон проигрывает как по частоте кадров, так и в плане нагрева. Даже флагманский чип Snapdragon 888 в тесте троттлинга показывает себя намного хуже.

 

Система и ограничения в китайской версии

Языки в китайской версии Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro работает под управлением MIUI 12.5 на базе Android 11. Все мы знаем, насколько «стабильно» себя ведут свежие сборки Миюай, но в Redmi Note 11 Pro оболочка функционирует нормально. Во время использования мы не заметили серьезных лагов и вылетов. Более того, даже микрофризов не было. Если выставить 120 Гц, все открывается очень плавно и красиво.

Китайская версия Redmi Note 11 Pro 

В этом же пункте расскажем и о датчике приближения, который несказанно порадовал. Наверно, вы помните, какая жесть была с датчиком в Redmi Note 10 Pro. Но в новом поколении Редмиков разработчики успешно устранили этот баг: теперь датчик работает если не идеально, то очень даже неплохо.

Какая ОС установлена в Redmi Note 11 Pro 

А сейчас обратите внимание на важный момент. Redmi Note 11 Pro – это смартфон только для Китая. Глобальной версии пока нет, и некоторые характеристики у нее будут отличаться. А раз перед нами китайская версия, то русский язык, соответственно, отсутствует. В настройках системы можно выбрать или китайский, или английский языки, что очень печально. Утилита More Local частично добавляет русский язык, но полноценного перевода все равно не будет. С коробки отсутствуют Google-сервисы, но они спокойно ставятся с магазина приложений.

Redmi Note 11 Pro с упаковкой 

К сожалению, китайская версия имеет еще один существенный недостаток – это отсутствие важных диапазонов в 4G. Redmi Note 11 Pro не поддерживает седьмой и двадцатый бенд. Эти частоты очень важны в Украине и России, поэтому с мобильным интернетом могут наблюдаться проблемы в некоторых городах. Например, в Одессе нормально работает и Водафон, и Киевстар, но как дела с мобильным интернетом будут обстоять конкретно в вашей местности – большая загадка. Вот такие 4G бенды поддерживает новенький Redmi: 1, 2, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41, 42.


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Камеры и качество фото

Какие камеры стоят в Redmi Note 11 Pro

Следующий важный параметр – камеры. В Redmi Note 11 Pro завезли 108-мегапиксельный сенсор, но ничего сверхъестественного он не делает. Фото получаются просто нормального качества, но о флагманском уровне не стоит и говорить. Почему-то отсутствует резкость: фото получаются слегка смазанными, контрастность на минимальном уровне. В придачу изображения еще и блеклые, что особенно заметно при съемке в пасмурные дни. Ситуацию можно немного улучшить, если покопаться в настройках и фотографировать в условиях хорошей освещенности. Но все равно супер крутого результата от камер не ждите.

Как фотографирует Redmi Note 11 Pro 

Ночная съемка на Redmi Note 11 Pro

Камера Redmi Note 11 Pro vs Mi 11 Lite

Ночной режим Redmi Note 11 Pro

Чтобы вам было понятнее, мы сравнили камеру Redmi Note 11 Pro и Mi 11 Lite. Фото выходят практически одного уровня, но Редмик лучше себя показывает при ночной съемке благодаря детализации и яркости.

Широкоугольное фото на Redmi Note 11 Pro

Зум на Redmi Note 11 Pro 

Также новинка получила 8-мегапиксельный ультраширик. Со своей задачей он справляется хорошо, радует угол обзора и отличная детализация. Но, опять же, существенной разницы с Ми 11 Лайт нет. Макро телевик на 2 Мп вообще стоит для галочки, реальной пользы от него вы не заметите. Записывать видео на основную камеру можно в максимальном качестве 4K с 30fps. Это хороший показатель, но в таком качестве отсутствует электронная стабилизация. Она есть только во время записи в FHD. Это очень огорчает. Сяоми опять искусственным путем урезали возможности нового Redmi, чтобы модель оставалась в бюджетном сегменте и не могла конкурировать с более дорогими устройствами компании. Такая же ситуация наблюдается и с AOD, о чем мы уже рассказывали.

Как фотографирует фронтальная камера на Redmi Note 11 Pro 

Качество фото на фронтальную камеру Redmi Note 11 Pro

Фронтальная 16-мегапиксельная камера немного лучше, чем в Mi 11 Lite. На Redmi Note 11 Pro отличная детализация и контрастность, да и оттенок кожи передается более правильно. В остальном же это стандартная среднеуровневая фронталка, которая вполне подойдет для соцсетей.

 

Коммуникации

Стоит ли приобретать Redmi Note 11 Pro

Быстро пройдемся по коммуникационным технологиям. Redmi Note 11 Pro получил Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC и набор навигационных служб. Вибромотор линейный, с четким и приятным откликом – ничуть не хуже, чем у более дорогих моделей. Также присутствуют стереодинамики с качественным и в меру громким звуком. Короче, в этом плане к Redmi Note 11 Pro не придерешься. Китайцы правда постарались и уделили внимание даже второстепенным параметрам, таким как звук, вибромотор и датчик приближения.

 

Батарея и время автономной работы

Какие разъемы есть в Redmi Note 11 Pro

Перед тем, как озвучить цены и подвести итог, немного поговорим еще об автономности. И здесь Redmi Note 11 Pro просто красавчик. Емкость батареи составляет 5160 мАч, поддерживается быстрая зарядка на 67 Ватт. Процессор MediaTek Dimensity 920 5G в связке с AMOLED-экраном выдает прекрасную энергоэффективность. В нашем фирменном тесте смартфон продержался 9 часов и 55 минут, и это очень хороший показатель. Вы точно можете рассчитывать на день активного использования, а быстрая 67-ваттная зарядка полностью накормит батарею всего за 43 минуты. 

 

Цена

Поскольку Redmi Note 11 Pro нельзя приобрести в Европе, озвучим китайский прайс. За базовую версию (6/128 Гб) нужно будет заплатить около 300 долларов. Топовый вариант на 8/256 Гб обойдется уже в 480 баксов.

 

Итоги

Телефон Redmi Note 11 Pro стоит на столе

Нельзя сказать, что Redmi Note 11 Pro – это идеальное соотношение цены и качества. Чуть дороже можно приобрести глобальную версию Poco F3 или Realme GT Neo 2. В этих моделях характеристики уже более приближены к флагманскому уровню. Если хотите именно новый Redmi из одиннадцатой серии – обратите внимание на бюджетный Redmi Note 11 (Poco M4 Pro 5G) или дождитесь выхода глобальных Redmi Note 11 Pro и Pro Plus. При этом, международные Редмики должны отличаться от китайских как по дизайну, так и по техническим характеристикам.

 

Приобретать сейчас китайский Redmi Note 11 Pro как-то нецелесообразно. Вряд ли кто-то будет готов смириться с отсутствием русского языка и проблемами с 4G. Если хотите приобрести новинку в качестве эксперимента или просто для интереса – тогда ОК. Но в качестве основного смартфона для использования на протяжении нескольких лет – точно нет.

 

Плюсы:

  • красочный АМОЛЕД-экран с частотой обновления 120 Гц;
  • интересные расцветки;
  • стеклянная задняя панель;
  • низкий уровень ШИМа;
  • хорошая производительность в играх;
  • стабильная работа датчика приближения;
  • стереозвук;
  • стабильная работа ОС;
  • неплохая фронтальная камера;
  • качественный вибромотор;
  • быстрая зарядка на 67 Вт;
  • отличная автономность.

 

Минусы:

  • нет русского языка;
  • не поддерживаются важные бенды;
  • среднее качество фото на основной модуль;
  • плоские пластиковые грани;
  • нельзя поставить карту памяти;
  • завышенная цена как для китайской версии.

 

Пишите в комментарии, понравился ли новенький Redmi Note 11 Pro. Нам очень интересно узнать ваше мнение!

Автор: Алина Никитина Дата публикации: 27.11.2021

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Обзор Redmi Note 11 Pro - бюджетник с топовыми характеристиками?