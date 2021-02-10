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Обзор смартфона Redmi Note 11 Pro - бюджетник с топовыми характеристиками?

﻿Технические характеристики

Комплектация

Дизайн и габариты

Качество экрана

Процессор и производительность в играх

Система и ограничения в китайской версии

Камеры и качество фото

Коммуникации

Цена

Итоги

Привет, друзья! Первого ноября Xiaomi презентовали в Китае новую линейку доступных смартфонов Redmi Note 11. Было показано несколько моделей, но сегодня мы остановимся на самой интересной, а именно на Redmi Note 11 Pro. Это должен быть топовый бюджетник с крутыми характеристиками и поддержкой флагманских технологий. Все ли так радужно на самом деле – сегодня и узнаем. Усаживайтесь поудобнее и приступайте к чтению нашего обзора.

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Технические характеристики

Диагональ экрана: 6,67″﻿ Матрица: AMOLED Разрешение экрана:﻿﻿ 1080х2400 пикселей Дополнительные характеристики дисплея:﻿ Частота обновления 120 Гц, поддержка HDR10, стандартная яркость 700 нит, максимальная – 1200 нит Габариты: 163,7x76,2x8,3 мм, вес 207 г.﻿﻿ Материалы корпуса:﻿ Стеклянная задняя крышка и пластиковые грани﻿﻿ Цвета: Milky Way Blue (белый с голубым отливом), Forest Green (зеленый), Mysterious Black (черный), Timeless Purple (фиолетовый)﻿ Процессор: MediaTek Dimensity 920 5G (6 нанометров)﻿ Графический ускоритель:﻿ Mali-G68 MC4﻿ Ядра: Два ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2,5 Ггц и шесть ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2,0 Ггц﻿ Варианты памяти:﻿ 6/128 Гб, 8/128 Гб, 8/256 Гб Операционная система: MIUI 12.5, Android 11 Основная камера: 108 Мп (диафрагма f/1.9, размер пикселя 1/1.52", размер матрицы 0.7µm, технология Dual Pixel) + 8 Мп (ультраширокий объектив, угол обзора 120˚) + 2 Мп (диафрагма f/2.4, телефото макро) ﻿﻿﻿Запись видео в 4K@30fps﻿ Фронтальная камера: 16 Мп, запись видео в 1080p@30fps﻿ Коммуникации: Bluetooth 5.2, NFC, ИК-порт, GPS, Wi-Fi 6﻿ Аккумулятор:﻿ 5160 мАч﻿ Быстрая зарядка:﻿ 67W, заряд до 100% за 43 минуты Официальная цена:﻿ От 300 долларов (CN Version)﻿

Как видим, по техническим характеристикам Redmi Note 11 Pro – просто зверь. В смартфоне заявлены все крутые фишки, такие как AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, производительный процессор от MediaTek, 108-мегапиксельная камера и даже быстрая 67-ваттная зарядка. На бумаге новинка от Redmi выглядит просто конфеткой, но давайте разбираться подробнее.

Комплектация

Redmi Note 11 Pro поставляется в белой прямоугольной коробке с крупными золотыми надписями. Смотрится неплохо: даже создается впечатление, что держишь в руках упаковку от дорогого и премиального устройства. В коробке обнаруживаем сам смартфон и дополнительные аксессуары, которыми Сяоми всегда комплектует свои телефоны. Первое, что бросается в глаза – это минимум пластика. Единственный пластик в комплекте – зарядное устройство, все остальное сделано исключительно из бумаги. Да-да, Xiaomi тоже начали активно поддерживать всю эту историю с заботой о природе. Хоть радует, что блок питания положили.

Давайте все-таки подробнее рассмотрим комплект Redmi Note 11 Pro. Нас встречает увесистый блок питания мощностью 67 Вт, кабель USB Type-C и прозрачный силиконовый чехол. Качество чехольчика, как всегда, посредственное, так он еще обладает довольно неприятным запахом. Но противный аромат быстро выветривается. Еще в комплекте есть документация и скрепка для SIM-лотка, но это нам неинтересно. Защитная пленка уже наклеена на дисплее Redmi Note 11 Pro, за что отдельный плюс Сяоми. Наушники, ясное дело, отсутствуют. На этом комплектация заканчивается, поэтому переходим непосредственно к герою сегодняшнего обзора.

Дизайн и габариты

Redmi Note 11 Pro получил совершенно новую фишку в дизайне, а именно плоские грани. Вам это никого не напоминает? Да, все верно, здесь явный закос под последние Айфоны. И это ни в коем случае не радует, поскольку китайцы опять начали копировать всем известный американский бренд. Спрашивается – зачем? Если не можете сами придумать какое-то крутое изменение дизайна, так оставьте тогда все как было. Да и в повседневном использовании плоские грани ощущаются максимально неприятно. Телефон врезается в руку и держать его неудобно. Более того, грани выполнены из пластика, что сразу бросается в глаза и напоминает, что перед нами всего лишь бюджетник. В общем, вряд ли такое изменение в эргономике кто-то оценит.

В остальном же дизайн Redmi Note 11 Pro радует. Задняя панель стеклянная, и благодаря матовому напылению на ней почти не остаются следы от пальцев. Рамки очень тонкие, соотношение экрана к корпусу составляет 86.1%. Модуль фронтальной камеры, расположенный по центру, просто крошечный. Также заявлена защита закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Блок камер большой из-за 108-мегапиксельного модуля, но смотрится аккуратно, хоть и сильно выступает. Дизайн блока камер напоминает аналогичное решение в Redmi Note 10 Pro. Радует разнообразие цветовых вариантов. Есть черная, зеленая, фиолетовая и белая с голубым расцветки корпуса. Особенно свежо выглядит фиолетовый цвет, да и белый с голубым отливом многим понравится.

Быстро пробежимся по цифрам. Габариты Redmi Note 11 Pro составляют 163,7x76,2x8,3 мм при весе 207 грамм. Redmi в меру тонкий и легкий, но это, конечно же, не компакт. Из разъемов оставили аудиоджек и инфракрасный порт, но поддержку SD-карты убрали. Поэтому рекомендуем сразу приобретать версию на 256 Гб и не волноваться о загруженности внутреннего накопителя.

Качество экрана

Новинка от Redmi может похвастаться 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080 на 2400 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Поддерживается режим HDR10, пиковая яркость составляет 1200 нит, плотность пикселей на дюйм – 395 ppi. Вы точно не ожидали таких отличных параметров от смартфона из бюджетного сегмента. При этом, дисплей Redmi Note 11 Pro хорош не только на бумаге. В реальности цветопередача правильная и приятная, цвета сочные, яркости более чем достаточно, сенсор отзывчивый и не глючит. Даже в телефонах стоимостью 300-400 долларов вы вряд ли найдете такой крутой экран, а в бюджетном ценовом сегменте у него вообще нет конкурентов.

Несмотря на то, что Redmi Note 11 Pro оснащен матрицей АМОЛЕД, полноценного AOD по-прежнему нет. Экран остается активным только 10 секунд, и это никакой не Always on Display. Такая же проблема наблюдалась и в прошлом поколении Редмиков. Очень жаль, что компания никак не может завезти в бюджетники адекватный AOD. Функции DC Dimming нет, но уровень ШИМа и так адекватный, а именно:

100% - 4%;

75% - 4%;

50% - 5%;

35% - 6%;

25% - 7%;

15% - 29%;

5% - 30%;

0% - 17%.

Напоминаем, что если ШИМ превышает 20%, у некоторых людей может возникать головная боль, усталость глаз и другой дискомфорт. Но в Redmi Note 11 Pro такой уровень мерцания наблюдается только на яркости 15-5%. Подробнее узнать о ШИМе и его влиянии на здоровье вы можете в отдельной статье.

Процессор и производительность в играх

На борту Redmi Note 11 Pro стоит новый 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 920 5G. Это не флагманский чип, но он точно выше среднего уровня. Сразу расскажем, как ведет себя телефон в требовательных игрушках. В Shadowgun Legends после 30 минут игры средняя частота кадров составила 55 FPS при нагреве корпуса 45°C. Такой показатель можно считать отличным. Genshin iMpact выдает не такую крутую картину, но играть тоже вполне комфортно: на ультравысоких настройках после получаса игры имеем 39 FPS с нагревом 47°C. Очень радует полное отсутствие просадок. Redmi Note 11 Pro с достоинством прошел тест на троттлинг: график все время был в зеленой зоне.

В общем, новинку от Redmi спокойно можно назвать неплохим игровым устройством. Звезд с неба не ждите, но комфортно поиграть вы точно сможете. Для лучшего понимания ситуации скажем, что Dimensity 920 5G – это прямой конкурент Snapdragon 778G от Qualcomm. Но Снапдрагон проигрывает как по частоте кадров, так и в плане нагрева. Даже флагманский чип Snapdragon 888 в тесте троттлинга показывает себя намного хуже.

Система и ограничения в китайской версии

Redmi Note 11 Pro работает под управлением MIUI 12.5 на базе Android 11. Все мы знаем, насколько «стабильно» себя ведут свежие сборки Миюай, но в Redmi Note 11 Pro оболочка функционирует нормально. Во время использования мы не заметили серьезных лагов и вылетов. Более того, даже микрофризов не было. Если выставить 120 Гц, все открывается очень плавно и красиво.

В этом же пункте расскажем и о датчике приближения, который несказанно порадовал. Наверно, вы помните, какая жесть была с датчиком в Redmi Note 10 Pro. Но в новом поколении Редмиков разработчики успешно устранили этот баг: теперь датчик работает если не идеально, то очень даже неплохо.

А сейчас обратите внимание на важный момент. Redmi Note 11 Pro – это смартфон только для Китая. Глобальной версии пока нет, и некоторые характеристики у нее будут отличаться. А раз перед нами китайская версия, то русский язык, соответственно, отсутствует. В настройках системы можно выбрать или китайский, или английский языки, что очень печально. Утилита More Local частично добавляет русский язык, но полноценного перевода все равно не будет. С коробки отсутствуют Google-сервисы, но они спокойно ставятся с магазина приложений.

К сожалению, китайская версия имеет еще один существенный недостаток – это отсутствие важных диапазонов в 4G. Redmi Note 11 Pro не поддерживает седьмой и двадцатый бенд. Эти частоты очень важны в Украине и России, поэтому с мобильным интернетом могут наблюдаться проблемы в некоторых городах. Например, в Одессе нормально работает и Водафон, и Киевстар, но как дела с мобильным интернетом будут обстоять конкретно в вашей местности – большая загадка. Вот такие 4G бенды поддерживает новенький Redmi: 1, 2, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41, 42.





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Камеры и качество фото

Следующий важный параметр – камеры. В Redmi Note 11 Pro завезли 108-мегапиксельный сенсор, но ничего сверхъестественного он не делает. Фото получаются просто нормального качества, но о флагманском уровне не стоит и говорить. Почему-то отсутствует резкость: фото получаются слегка смазанными, контрастность на минимальном уровне. В придачу изображения еще и блеклые, что особенно заметно при съемке в пасмурные дни. Ситуацию можно немного улучшить, если покопаться в настройках и фотографировать в условиях хорошей освещенности. Но все равно супер крутого результата от камер не ждите.

Чтобы вам было понятнее, мы сравнили камеру Redmi Note 11 Pro и Mi 11 Lite. Фото выходят практически одного уровня, но Редмик лучше себя показывает при ночной съемке благодаря детализации и яркости.

Также новинка получила 8-мегапиксельный ультраширик. Со своей задачей он справляется хорошо, радует угол обзора и отличная детализация. Но, опять же, существенной разницы с Ми 11 Лайт нет. Макро телевик на 2 Мп вообще стоит для галочки, реальной пользы от него вы не заметите. Записывать видео на основную камеру можно в максимальном качестве 4K с 30fps. Это хороший показатель, но в таком качестве отсутствует электронная стабилизация. Она есть только во время записи в FHD. Это очень огорчает. Сяоми опять искусственным путем урезали возможности нового Redmi, чтобы модель оставалась в бюджетном сегменте и не могла конкурировать с более дорогими устройствами компании. Такая же ситуация наблюдается и с AOD, о чем мы уже рассказывали.

Фронтальная 16-мегапиксельная камера немного лучше, чем в Mi 11 Lite. На Redmi Note 11 Pro отличная детализация и контрастность, да и оттенок кожи передается более правильно. В остальном же это стандартная среднеуровневая фронталка, которая вполне подойдет для соцсетей.

Коммуникации

Быстро пройдемся по коммуникационным технологиям. Redmi Note 11 Pro получил Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC и набор навигационных служб. Вибромотор линейный, с четким и приятным откликом – ничуть не хуже, чем у более дорогих моделей. Также присутствуют стереодинамики с качественным и в меру громким звуком. Короче, в этом плане к Redmi Note 11 Pro не придерешься. Китайцы правда постарались и уделили внимание даже второстепенным параметрам, таким как звук, вибромотор и датчик приближения.

Батарея и время автономной работы

Перед тем, как озвучить цены и подвести итог, немного поговорим еще об автономности. И здесь Redmi Note 11 Pro просто красавчик. Емкость батареи составляет 5160 мАч, поддерживается быстрая зарядка на 67 Ватт. Процессор MediaTek Dimensity 920 5G в связке с AMOLED-экраном выдает прекрасную энергоэффективность. В нашем фирменном тесте смартфон продержался 9 часов и 55 минут, и это очень хороший показатель. Вы точно можете рассчитывать на день активного использования, а быстрая 67-ваттная зарядка полностью накормит батарею всего за 43 минуты.

Цена

Поскольку Redmi Note 11 Pro нельзя приобрести в Европе, озвучим китайский прайс. За базовую версию (6/128 Гб) нужно будет заплатить около 300 долларов. Топовый вариант на 8/256 Гб обойдется уже в 480 баксов.

Итоги

Нельзя сказать, что Redmi Note 11 Pro – это идеальное соотношение цены и качества. Чуть дороже можно приобрести глобальную версию Poco F3 или Realme GT Neo 2. В этих моделях характеристики уже более приближены к флагманскому уровню. Если хотите именно новый Redmi из одиннадцатой серии – обратите внимание на бюджетный Redmi Note 11 (Poco M4 Pro 5G) или дождитесь выхода глобальных Redmi Note 11 Pro и Pro Plus. При этом, международные Редмики должны отличаться от китайских как по дизайну, так и по техническим характеристикам.

Приобретать сейчас китайский Redmi Note 11 Pro как-то нецелесообразно. Вряд ли кто-то будет готов смириться с отсутствием русского языка и проблемами с 4G. Если хотите приобрести новинку в качестве эксперимента или просто для интереса – тогда ОК. Но в качестве основного смартфона для использования на протяжении нескольких лет – точно нет.

Плюсы:

красочный АМОЛЕД-экран с частотой обновления 120 Гц;

интересные расцветки;

стеклянная задняя панель;

низкий уровень ШИМа;

хорошая производительность в играх;

стабильная работа датчика приближения;

стереозвук;

стабильная работа ОС;

неплохая фронтальная камера;

качественный вибромотор;

быстрая зарядка на 67 Вт;

отличная автономность.

Минусы:

нет русского языка;

не поддерживаются важные бенды;

среднее качество фото на основной модуль;

плоские пластиковые грани;

нельзя поставить карту памяти;

завышенная цена как для китайской версии.

Пишите в комментарии, понравился ли новенький Redmi Note 11 Pro. Нам очень интересно узнать ваше мнение!