Оцениваем дизайн Lenovo Legion 2 Pro по фото

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В оригинальности внешнего вида Lenovo Legion 2 Pro не откажешь

Если игровые смартфоны от Asus, Nubia и Xiaomi вам показались неинтересными, прежде всего, своим внешним видом, а хочется мобильник с самобытным и оригинальным дизайном, присмотритесь к Lenovo Legion 2 Pro. Смартфон представят 8 апреля, а сегодня есть возможность оценить его дизайн — в сеть выложили фото устройства.

Судя по снимкам, своим экстерьером Lenovo Legion 2 Pro сохраняет преемственность с предшественником. Предпочтение отдано вытянутому дисплею с тонкими рамками и симметричными отступами на торцах, никаких вырезов и выемок. На фронтальной поверхности также установлены два стереофонических динамика. Достигнут необходимый «полноэкранный» эффект благодаря приему с выдвижной фронталкой на боковой грани. Ее разрешение составит рекордные для селфи-модулей 44 Мп.

Оригинально выполнена и задняя панель. Здесь отказались от типичного расположения камеры в верхней части «спинки». Посредине есть выступающая площадка, на которой разместились два датчика изображения и светодиодная вспышка. Помимо логотипа компании и RGB-подсветки, здесь можно найти «вентилятор» для отвода тепла.

Известно, что Lenovo Legion 2 Pro будет построен на базе Snapdragon 888, предложит двухэлементный аккумулятор емкостью 5500 мАч с быстрой 90-ваттной зарядкой, парочку вентиляторов, AMOLED-дисплей диагональю 6,92 дюйма с частотой обновления 144 Гц и частотой отклика сенсора 720 Гц (при касании одним пальцем).

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Источник: toutiao