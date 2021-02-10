Одно из лучших предложений на Черную пятницу! Poco X5 Pro 5G - непревзойденные характеристики всего от 8 527﻿

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Poco X5 Pro 5G – один из главных смартфонов компании в этом году. Это универсальное устройство, которое подойдет любому. Он стоит внимания и точно стоит своих денег!

Смартфон получил 6.67” OLED-дисплей, частота обновления которого составляет уже привычные нам 120 Гц. Когда вы возьмете телефон в руки, первое, что вы увидите – очень тонкие рамки вокруг дисплея. Просматривать контент на таком экране – одно удовольствие!

За производительность в POCO X5 Pro 5G отвечают чипсет Snapdragon 778 5G, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопитель на 256 ГБ UFS2.2. Плюс из накопителя можно выделить до 5 ГБ виртуальной оперативной памяти. Этого красавца точно хватит для большинства задач!

Фронтальная камера на 16 МП. Основная камера – это система из трех сенсоров: 108 МП, 8 МП, 2 МП. Есть возможность записи видео 4K.

У смартфона стандартная батарея на 5000 мАч, к которой добавляется мощная 67 Вт зарядка. Зарядка поддерживает технологию MMT (условно говоря, когда батарея сразу заряжается с двух сторон).

POCO X5 Pro 5G – как визуально, так и технически интересный смартфон с узнаваемым стилем POCO. Он является самым универсальным вариантом не только внутри бренда, но среди смартфонов в целом. Приобрести устройство можно по ссылке ниже:

POCO X5 Pro 5G 6/128 GB - 8 527﻿ грн ($228﻿)

Цена указана с купоном $2 и промокодом на $20, поэтому не забудьте их применить!