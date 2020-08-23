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Оффлайн поиск утерянных смартфонов Samsung появился в Find My Mobile

23.08.2020 22 0

Find My Mobile позволит полагаться на помощь других устройств, если пропавший аппарат не в сети

 

Функция Find My Mobile, позволяющая обнаружить месторасположение устройства Samsung, уберегла тысячи владельцев от непредвиденных трат на приобретение замены. С ее помощью можно не только найти утерянный или украденный гаджет на основе текущих координат GPS, но и разблокировать аппарат, если вы забыли пароль, PIN‑код или графический ключ. Однако обычно требуется чтобы телефон был в сети. Но что если утерянный смартфон не подключен к Интернету?

 

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Редактор известного ресурса XDA Developers вчера распространил твит, в котором сообщил, что Samsung добавила новую функцию в Find My Mobile. Посредством нее утерянный смартфон можно найти, используя близлежайщие устройства Galaxy. Это офлайн-отслеживание активируется путем перехода на страницу автономного поиска и переключения переключателя в верхней части страницы.

 

Оффлайн поиск утерянных смартфонов Samsung появился в Find My Mobile – фото 1

 

По словам Samsung, «это позволит обнаружить ваш телефон другими устройствами Galaxy, даже если он не подключен к сети. Можно также будет использовать ваш телефон для поиска потерянных устройств Galaxy, которые могут быть поблизости. Новая функция также поможет найти часы и наушники, если это последнее устройство, к которому они подключались".

 

Другими словами, если пропавший телефон не в сети, он все равно будет отображаться на телефоне другого владельца Galaxy, но в случае если он находится поблизости. Утерянный мобильник создает защищенную сеть, через которую посылает сигнал на ближайшее устройство Galaxy. Через стороннее устройство и можно будет отследить месторасположение пропавшего гаджета. Похоже, что тут используется технология Bluetooth LE. как и в случае с функцией «Find My iPhone», появившейся в iOS 13.

 

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Источник: twitter

Samsung Find My Mobile
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 23.08.2020

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Оффлайн поиск утерянных смартфонов Samsung появился в Find My Mobile