Samsung Galaxy S20 начал получать обновление до One UI 2.5

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Не прошло и месяца после презентации Unpacked, как другие смартфоны Samsung Galaxy начали получать свежую версию One UI 2.5





Презентация Samsung под названием Unpacked прошла достаточно успешно: компания представила кучу новой продукции, которая еще и работала на новой версии графического интерфейса компании – One UI 2.5. Обновление минорное, бесспорно, зато оно должно решить некоторые проблемы работоспособности и стабильности, по крайней мере, по заверениям компании.

Изначально фанаты ожидали, что другие смартфоны компании получат новую версию One UI чуть позже. Однако фирма удивила всех, инициировав отправку обновления для Galaxy S20 в первый день продаж Galaxy Note 20, то есть вчера.

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Правда, стоит отметить, что обновление до One UI 2.5 для Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra в настоящее время доступно только для 5G-вариантов этих аппаратов и в определенных регионах. Однако есть хороший шанс, что ждать варианта обновления для других версии придется недолго.





Вышеупомянутые варианты Samsung Galaxy S20 получают обновление One UI 2.5 с номером сборки G98xBXXU4BTH5 в европейском регионе: Испания, Италия, Венгрия, Португалия, Нидерланды, Германия и др.

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Это обновление основано на Android 10. Производитель обещает привнести некоторые функций из Galaxy Note20, а именно: поддержка жестов для сторонних лончеров, улучшенный режим Pro Video, улучшения в режиме Single Take, беспроводной режим DeX и многое другое.





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Источник: NDTV