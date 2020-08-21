Samsung созрела для «бюджетного» складного смартфона

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Samsung сделает массовый гибкоэкранный смартфон

Производители смартфонов находятся в постоянном поиске оригинальных идей. Одна из последних — «гнуть» мобильные аппараты. Складные устройства с гибкими матрицами стали новым направлением, развивать которое хотят несколько компаний. Но у гибкоэкранной технологии и складных смартфонов есть один существенный минус — высокая цена.

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Высокую стоимость можно объяснить тем, что на ее разработку ушли несколько лет исследований и разработок, а также пришлось немало потратиться, чтобы наладить выпуск таких решений. Например, Huawei ранее заявляла, что на выпуск Mate X она потратила $60-70 млн.

Но со временем производители «набьют руку» и по мере того, как складные аппараты будут становиться все популярнее, стоимость затрат на производство складных аппаратов будет снижаться, а вместе с ней и поползут вниз ценники. Но уже сейчас Samsung задумывается над тем, чтобы сделать гибкие аппараты более доступными и массовыми.

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Сообщается, что южнокорейский гигант разрабатывает «бюджетный» складной смартфон. О нем известно лишь то, что его индекс SM-F415, он будет доступен с 64/128 Гб постоянной памяти и в трех цветах: синий, зеленый и черный. Ожидается, что ценник будет существенно ниже $1000 и ориентируют на цену в $600-700.

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Источник: phonearena