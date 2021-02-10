Официальная причина падения Facebook, Instagram и WhatsApp названа

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Сервисы заработали, но осадочек остался

Вчера упали Facebook, Instagram и WhatsApp. Сервисы лежали около шести часов и это был самый масштабный сбой за всю историю Facebook, затронувший весь мир. Естественно, что невозможность общаться в мессенджерах заставила людей искать альтернативу и нашлось немало тех, кто увидел ее в лице Telegram. Теорий на тему того, что случилось с Facebook было множество, а самым популярным предположением стало обновление маршрутизаторов, которое привело к падению DNS-записи.

В конце концов компании удалось решить проблему, и она озвучила причину, по которой упали социальные сети:

«Наши инженеры узнали, что изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, координирующих сетевой трафик между нашими центрами обработки данных, вызвали проблемы, прервавшие эту связь. Это нарушение сетевого трафика оказало каскадное влияние на способы связи наших центров обработки данных, в результате чего наши услуги были остановлены.»

Facebook уверяет, что данные пользователей остались целыми и невредимыми из-за сбоя. Компания пытается убедить всех, что никакой кибератаки или взлома не было, конфиденциальность пользовательской информации не была нарушена. Самой Facebook придется сделать серьезные выводы из-за случившегося.

В компании случился масштабный кризис и ей придется пересмотреть работу компании по всем направлениям, чтобы не допустить повторение произошедшего.

Но главная потеря — утрата доверия и отток пользователей. Случившийся сбой стал подарком для конкурентов, ведь найдется немало тех, кто отвернется от Facebook и перейдет на альтернативные сервисы.

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Источник: androidauthority