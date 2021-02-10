Официально: дата анонса Asus ROG Phone 5

463

Asus подтвердила название нового игрового смартфона и готова его презентовать 10 марта

Теперь мы с полной уверенностью может утверждать, что Asus ROG Phone 4 не будет. А выйдет ROG Phone 5. Движимая суевериями, азиатская компания решила пропустить в нумерации игровых смартфонов цифру 4 и следом за ROG Phone 3 выйдет «пятерка». Точно говорить об этом позволил официальный тизер компании, которым она известила широкую аудиторию о времени анонса новинки.

Релиз нового поколения смартфона для геймеров намерены провести 10 марта. Компания уже создала страницу продукта на своем сайте, но при этом не приводит никаких его характеристик. Но уже и так известно, что игровой мобильник получит чип Snapdragon 888 и две батарейки суммарной емкостью 6000 мАч.

Известно, что в качестве программной платформы Asus ROG Phone 5 будет выступать операционная система Android 11, а также он выйдет в двух модификациях с 8 Гб и 16 Гб оперативной памяти. Обещан AMOLED-дисплей диагональю 6,78 дюйма с повышенной герцовкой и частотой отклика сенсора, а также усовершенствованная система охлаждения и быстрая 65-ваттная зарядка. Основная камера будет тройной и характеристики датчиков изображения не называются.

Также есть предпосылки, что в этом году компания может выпустить лайт-версию Asus ROG Phone 5 на базе Snapdragon 870. Представят ли ее в один день с анонсом старшей версии, информации нет.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источники: gsmarena, mydrivers