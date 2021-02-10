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Официально: дата анонса Asus ROG Phone 5

19.02.2021 463 0

Asus подтвердила название нового игрового смартфона и готова его презентовать 10 марта

Теперь мы с полной уверенностью может утверждать, что Asus ROG Phone 4 не будет. А выйдет ROG Phone 5. Движимая суевериями, азиатская компания решила пропустить в нумерации игровых смартфонов цифру 4 и следом за ROG Phone 3 выйдет «пятерка». Точно говорить об этом позволил официальный тизер компании, которым она известила широкую аудиторию о времени анонса новинки.

 

Официально: дата анонса Asus ROG Phone 5 – фото 1

 

Релиз нового поколения смартфона для геймеров намерены провести 10 марта. Компания уже создала страницу продукта на своем сайте, но при этом не приводит никаких его характеристик. Но уже и так известно, что игровой мобильник получит чип Snapdragon 888 и две батарейки суммарной емкостью 6000 мАч.

 

Официально: дата анонса Asus ROG Phone 5 – фото 2

 

Известно, что в качестве программной платформы Asus ROG Phone 5 будет выступать операционная система Android 11, а также он выйдет в двух модификациях с 8 Гб и 16 Гб оперативной памяти. Обещан AMOLED-дисплей диагональю 6,78 дюйма с повышенной герцовкой и частотой отклика сенсора, а также усовершенствованная система охлаждения и быстрая 65-ваттная зарядка. Основная камера будет тройной и характеристики датчиков изображения не называются.

 

Официально: дата анонса Asus ROG Phone 5 – фото 3

 

Также есть предпосылки, что в этом году компания может выпустить лайт-версию Asus ROG Phone 5 на базе Snapdragon 870. Представят ли ее в один день с анонсом старшей версии, информации нет.

 

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Источники: gsmarena, mydrivers

Asus ROG Phone 5
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 19.02.2021

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Официально: дата анонса Asus ROG Phone 5