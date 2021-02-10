У Asus ROG Phone 5 будет доступная версия
На TENAA замечен смартфон, который может стать упрощенной версией Asus ROG Phone 5
Есть предпосылки, что в этом году Xiaomi выпустит Black Shark 4 и в пару с ним даст чуть упрощенную версию с чипом Snapdragon 870. Есть вероятность, что «упрощенную» версию игрового смартфона выпустит и Asus. В базе данных сертификационного сайта TENAA была найдена информация о новой модели компании с индексом ASUS_I005DB.
Упрощения прослеживаются даже во внешнем виде смартфона, который лишился логотипа ROG со светодиодной подсветкой и нет логотипа Tencent Games. Тыльная крышка имеет скругления по бокам и горизонтальную камеру с двумя или тремя датчиками изображения. Габариты корпуса составили 172,83х77,25х10,29 мм и приличная толщина объясняется тем, что внутри установили аккумуляторную батарею емкостью 6000 мАч.
Руководит работой смартфона операционная система Android 11. Что за чип получит на вооружение аппарат неизвестно. Возможно, выбор падет на Snapdragon 870, который в нынешнем сезоне позиционируется как чуть разогнанная версия Snapdragon 865 или упрощенный вариант Snapdragon 888.
Когда стоит ждать релиз аппарата, не сообщается. Возможно, его представят в один день с Asus ROG Phone 5, который дебютирует в марте нынешнего года. Фишкой флагмана помимо топовой платформы Snapdragon 888 станет дополнительный дисплей на задней панели.
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.
Источник: gizmochina
Комментарии