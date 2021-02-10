У Asus ROG Phone 5 будет доступная версия

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На TENAA замечен смартфон, который может стать упрощенной версией Asus ROG Phone 5

Есть предпосылки, что в этом году Xiaomi выпустит Black Shark 4 и в пару с ним даст чуть упрощенную версию с чипом Snapdragon 870. Есть вероятность, что «упрощенную» версию игрового смартфона выпустит и Asus. В базе данных сертификационного сайта TENAA была найдена информация о новой модели компании с индексом ASUS_I005DB.

Упрощения прослеживаются даже во внешнем виде смартфона, который лишился логотипа ROG со светодиодной подсветкой и нет логотипа Tencent Games. Тыльная крышка имеет скругления по бокам и горизонтальную камеру с двумя или тремя датчиками изображения. Габариты корпуса составили 172,83х77,25х10,29 мм и приличная толщина объясняется тем, что внутри установили аккумуляторную батарею емкостью 6000 мАч.

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Руководит работой смартфона операционная система Android 11. Что за чип получит на вооружение аппарат неизвестно. Возможно, выбор падет на Snapdragon 870, который в нынешнем сезоне позиционируется как чуть разогнанная версия Snapdragon 865 или упрощенный вариант Snapdragon 888.

Когда стоит ждать релиз аппарата, не сообщается. Возможно, его представят в один день с Asus ROG Phone 5, который дебютирует в марте нынешнего года. Фишкой флагмана помимо топовой платформы Snapdragon 888 станет дополнительный дисплей на задней панели.

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Источник: gizmochina