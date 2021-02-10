Официально: серия Galaxy A получит четыре обновления Android

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Какие модели могут рассчитывать на увеличенный срок поддержки не сообщается, но это точно будут новые модели

Samsung перешла на более продолжительный срок поддержки своих устройств. Об этом компания официально заявила на своем недавнем мероприятии, посвященном выходу семейств Galaxy S22 и Galaxy Tab S8. В рамках новой политики устройства флагманского уровня будут получать до четырех поколений Android с оболочкой One UI и на протяжении пяти лет на них будут приходить патчи безопасности.









Ожидалось, что расширенный срок поддержки получили устройства:





Galaxy S: Galaxy S22/S22/S22 Ultra, Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE и последующие модели серии Galaxy S;

Galaxy Z: Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 и последующие модели линейки Galaxy Z;

планшеты Galaxy: Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra и будущие модели семейства Galaxy Tab S.

А еще 4 года обновления One UI Watch и Wear OS получат смарт-часы, начиная с Galaxy Watch 4.

Сегодня на официальном сайте Samsung появился пресс-релиз, в котором компания заявила о том, что создает новые стандарты, предлагая четыре поколения обновлений ОС для безопасного использования устройств Galaxy. И в нем обнаружилось кое-что интересное. Компания заявила, что «на сегодняшний день расширенная поддержка распространяется на смартфоны серий Galaxy S, Galaxy Z и Galaxy A, а также на планшеты. В дальнейшем компания намерена расширить инициативу и на другие линейки. В перечне устройств, которые вправе рассчитывать на четыре крупных обновления, компания также упомянула линейку Galaxy A, указав «ряд последующих устройств Galaxy A».

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Это означает, что будущие устройства линейки Galaxy A также перейдут на поддержку по схеме 4+1, подразумевающую получение четырех крупных обновлений Android и дополнительный год для заплаток безопасности. Вряд ли, такое преимущество получат все будущие модели серии Galaxy A. Скорее всего, оно затронет только топовые решения линейки.

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Источник: samsung