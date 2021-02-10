Ожидания Samsung в части продажах серии Galaxy S22 высоки

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Если прогноз сбудется, то Galaxy S22 будет продаваться активнее предшественников

Западные аналитики отмечают заметное падение спроса на флагманские смартфоны серии Galaxy S. Статистика продаж, начиная с Galaxy S8, демонстрирует, что интерес к флагманам Samsung снижается, заставляя компанию пересматривать свои прогнозы в части производства и финансовых показателей.

Компания надеется, что семейство Galaxy S22 не повторит судьбу предшественников и его будут приобретать охотнее. Samsung проявляет сдержанный оптимизм и надеется, что ей удастся продать минимум 30 млн единиц линейки. По крайней мере, именно на такое количество устройств серии Galaxy S22 компания заказала комплектующих у поставщиков-партнеров. И это почти на 20% больше того объема компонентов, которые были заказаны для выпуска серии Galaxy S21.

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По прогнозам Samsung, охотнее всего должны приобретать Galaxy S22 и удастся реализовать 12 млн единиц. Достаточно популярным должен быть и Galaxy S22 Ultra. В планах компании продать 10 млн уберфлагманов. А вот Galaxy S22+ может стать не самым активно продаваемым устройством серии. Компания рассчитывает, что ей удастся реализовать около 8 млн Plus-версии.

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Источник: thelec