Ожидания Samsung в части продажах серии Galaxy S22 высоки
Если прогноз сбудется, то Galaxy S22 будет продаваться активнее предшественников
Западные аналитики отмечают заметное падение спроса на флагманские смартфоны серии Galaxy S. Статистика продаж, начиная с Galaxy S8, демонстрирует, что интерес к флагманам Samsung снижается, заставляя компанию пересматривать свои прогнозы в части производства и финансовых показателей.
Компания надеется, что семейство Galaxy S22 не повторит судьбу предшественников и его будут приобретать охотнее. Samsung проявляет сдержанный оптимизм и надеется, что ей удастся продать минимум 30 млн единиц линейки. По крайней мере, именно на такое количество устройств серии Galaxy S22 компания заказала комплектующих у поставщиков-партнеров. И это почти на 20% больше того объема компонентов, которые были заказаны для выпуска серии Galaxy S21.
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По прогнозам Samsung, охотнее всего должны приобретать Galaxy S22 и удастся реализовать 12 млн единиц. Достаточно популярным должен быть и Galaxy S22 Ultra. В планах компании продать 10 млн уберфлагманов. А вот Galaxy S22+ может стать не самым активно продаваемым устройством серии. Компания рассчитывает, что ей удастся реализовать около 8 млн Plus-версии.
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Источник: thelec
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