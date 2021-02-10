Официальные фото и видео OnePlus 12 – смартфон выйдет в начале декабря

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Знакомый снаружи, обновленный внутри

OnePlus обнародовала время запуска и некоторые характеристики будущего флагмана OnePlus 12. Премьера OnePlus 12 состоится 5 декабря и обещает стать праздником десятилетия бренда.



Цветовая палитра OnePlus 12 сочетает теплый и деликатный белый, достигнутый с помощью технологии нового поколения керамического стекла, и свежий зеленый оттенок, вдохновленный увлекательным видом на горы с высоты, реализованный с помощью первого в области процесса многослойного зеленого стекла. Классический и решительный скальный черный использует эксклюзивную технологию OnePlus silk glass, обеспечивающую гладкую текстуру, устойчивую к отпечаткам пальцев.



Дизайн мало изменился по сравнению с предшественниками. Группа вспышек переместилась в крайнюю зону модуля камеры. Сам модуль получил логотип Hasselblad и подробные параметры объектива. Характерный закругленный вырез на верхней панели, предполагающий размещение микрофона с шумопоглощением, намекает на прогресс в технологии качества связи.



В OnePlus 12 работает процессор Snapdragon 8 Gen3, обеспечивающий первоклассную производительность. Смартфон получил экран 2K. OnePlus 12 поражает тремя камерами: 50 МП LYT-808 (F1.6, 23 мм), 48 МП IMX581 (F2.2, 14 мм) и 64 МП OV64B (F2.6, 70 мм, OIS).



Глобальная презентация смартфона ожидается в январе.﻿







Источник: Sparrows News