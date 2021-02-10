Официально: Apple Watch Series 1 теперь является "винтажным" продуктом с ограниченной поддержкой

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Конец эпохи...

Оригинальный Apple Watch появился на свет в 2015 году, и только недавно он официально попал в список устаревших продуктов Apple. Перенесемся в 2016 год, когда Apple Watch Series 1 дебютировал вместе с Series 2. С нашей точки зрения, 2016 год может показаться не таким уж далеким, но с точки зрения технологий – это практически старина.

Apple присвоила Apple Watch Series 1 статус "винтажного" , сигнализируя о том, что он не совсем устарел, но может больше не поддерживаться официальной поддержкой. Согласно Apple, продукт становится устаревшим, когда он снят с продаж более пяти лет, но менее семи. Поддержка винтажных продуктов ограничена и зависит от наличия запасных частей.

Несмотря на то, что Apple Watch Series 1 и 2 были в центре внимания в сентябре 2016 года, Series 2 попрощалась с нами спустя год с появлением Series 3. Между тем, Series 1 остался как более бюджетный вариант.

До середины 2020 года Series 1 и 2 получали обновления, а последней совместимой версией программного обеспечения была watchOS 6. После того, как эти модели достигнут статуса устаревших, официальный ремонт от Apple будет невозможен.

Серия 1 стала хитом среди потребителей, стремившихся получить опыт Apple Watch по более доступной цене. На самом деле, еще в 2018 году Series 1 претендовал на звание наиболее продаваемых смарт-часов в мире, на него приходилось более 90 процентов мировых продаж Apple Watch. Если вы все еще носите Apple Watch Series 1, возможно, пора подумать о его обновлении.

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Источник: 9to5mac