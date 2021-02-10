Официально: Snapdragon 8 Gen 3 анонсируют раньше обычного! Известная дата презентации

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Такой хороший чип решили выпустить раньше

Этой осенью Qualcomm представить новый флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 3, который ляжет в основу большинства топовых смартфонов 2024 года. Согласно многочисленным слухам, мероприятие состоится почти на месяц раньше обычного. Согласно официальному приглашению производителя, саммит состоится 24-26 октября.

Как всегда, мероприятие пройдет на Гавайях. Как обычно, главным героем события станет релиз нового флагманского процессора. Чип проходит с кодовым названием Lanai/Pineapple и номером модели SM8650. Как пишет компания, нас ждет новая волна инноваций, которые взорвут наш мозг.

По словам Digital Chat Station, на первенство в использовании Snapdragon 8 Gen 3 традиционно претендует Xiaomi, которая, по его новым данным, представит серию Xiaomi 14 в начале ноября. То есть всем пожилым чемпионам производительности на новых процессорах царствовать выйдет недолго.

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Источник: twitter